Эрдоган надеется, что ООН расследует смерть Мурси

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что ООН рассмотрит обстоятельства смерти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, как это произошло с делом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее глава Турции выступил с несколькими заявлениями, пообещав, что Анкара поставит вопрос об обстоятельствах кончины бывшего египетского лидера перед ООН и перед саммитом G20 в Японии и сделает все возможное, чтобы Египет предстал перед Международным судом за смерть Мурси. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри назвал безответственными и несерьезными заявления президента Турции.

"Я надеюсь, что ООН, которая посчитала правильной позицию нашей страны в вопросе убийства Хашукджи, рассмотрит подозрительную смерть Мурси", - заявил турецкий президент. Трансляцию выступления турецкого лидера вели турецкие телеканалы.