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РИА Новости

Эрдоган надеется, что ООН расследует смерть Мурси

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что ООН рассмотрит обстоятельства смерти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, как это произошло с делом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Ранее глава Турции выступил с несколькими заявлениями, пообещав, что Анкара поставит вопрос об обстоятельствах кончины бывшего египетского лидера перед ООН и перед саммитом G20 в Японии и сделает все возможное, чтобы Египет предстал перед Международным судом за смерть Мурси. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри назвал безответственными и несерьезными заявления президента Турции.
"Я надеюсь, что ООН, которая посчитала правильной позицию нашей страны в вопросе убийства Хашукджи, рассмотрит подозрительную смерть Мурси", - заявил турецкий президент. Трансляцию выступления турецкого лидера вели турецкие телеканалы.
Экс-президент Египта 67-летний Мухаммед Мурси, отстраненный от власти в 2015 году и с тех пор выступавший в качестве подсудимого по целому ряду процессов, связанных со шпионажем, терроризмом и госизменой, скончался в минувший понедельник во время суда по делу о шпионаже. По предварительным данным, смерть Мурси наступила в результате сердечного приступа.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
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ЕгипетДжамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМухаммед МурсиТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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