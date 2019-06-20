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РИА Новости

МИД Египта назвал высказывания Эрдогана о смерти Мурси безответственными

Вчера, 12:20
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Архивное фото
КАИР, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри назвал безответственными и несерьезными заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об обстоятельствах кончины бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.
Экс-президент Египта 67-летний Мухаммед Мурси, отстраненный от власти в 2015 году и с тех пор выступавший в качестве подсудимого по целому ряду процессов, связанных со шпионажем, терроризмом и госизменой, скончался в минувший понедельник во время суда по делу о шпионаже. По предварительным данным, смерть Мурси наступила в результате сердечного приступа.
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Глава Турции выступил с несколькими заявлениями, пообещав, что Анкара поставит вопрос об обстоятельствах кончины бывшего египетского лидера перед ООН и перед саммитом G20 в Японии и сделает все возможное, чтобы Египет предстал перед Международным судом за смерть Мурси.
"Министр иностранных дел Шукри выразил глубокое осуждение повторяющихся безответственных заявлений президента Турции по Египту, не соответствующих уровню серьезных комментариев", - говорится в заявлении египетского МИД. В ведомстве подчеркнули, что Каир, тем не менее, "готов противостоять любым угрозам, какими бы пустыми и несодержательными они ни были".
МИД Египта ранее также назвал заявления официального представителя комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла, потребовавшего независимого расследования обстоятельств смерти египетского экс-президента исламиста Мухаммеда Мурси, попыткой политизировать естественную кончину.
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