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В Египте ликвидировали боевиков, готовивших теракты в годовщину революции
Египетские силовики ликвидировали на севере Синая двух террористов, планировавших серию атак в годовщину революции 30 июня, сообщила газета Al-Masry al-Youm во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:53
мвд египта
братья-мусульмане
мухаммед мурси
египет
в мире
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мвд египта, братья-мусульмане, мухаммед мурси, египет, в мире

В Египте ликвидировали боевиков, готовивших теракты в годовщину революции

15:53 30.06.2020
296
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкЕгипетские военные
Египетские военные
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Египетские военные
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Египетские силовики ликвидировали на севере Синая двух террористов, планировавших серию атак в годовщину революции 30 июня, сообщила газета Al-Masry al-Youm во вторник со ссылкой на заявление МВД Египта.
"Ликвидированы двое опасных террористов в районе Гальбана на севере Синая", - передает издание.
Операция проведена после того, как службы безопасности получили информацию о группе террористов, готовивших серию нападений на объекты ВС и полиции во время празднования годовщины событий 30 июня 2013 года.
Семь лет назад в Египте начались массовые антиправительственные протесты, которые привели к отстранению от власти правившего всего год президента-исламиста Мухаммеда Мурси, выходца из запрещенной в стране ассоциации "Братья-мусульмане"*. Эти события получили название "революции 30 июня".
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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МВД ЕгиптаБратья-мусульманеМухаммед МурсиЕгипетВ мире
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