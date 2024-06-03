https://ria.ru/20240603/egipet-1950154928.html
Правительство Египта ушло в отставку
Правительство Египта ушло в отставку - РИА Новости, 03.06.2024
Правительство Египта ушло в отставку
Правительство Египта подало в отставку, президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил премьер-министру Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:20
2024-06-03T13:20
2024-06-03T13:59
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Правительство Египта подало в отставку, президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил премьер-министру Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров, сообщила канцелярия президента.В заявлении канцелярии отмечается, что в понедельник ас-Сиси принял Мадбули, который передал президенту прошение об отставке правительства."Президент поручил Мадбули сформировать новое правительство из людей, обладающих компетенцией и опытом", - заявила канцелярия.В начале апреля ас-Сиси заступил на третий срок на посту президента Египта. Мадбули занимает должность премьер-министра с 2018 года.В декабре 2023 года 69-летний ас-Сиси одержал уверенную победу на президентских выборах, набрав 89,6% голосов. Его новый срок официально начался 3 апреля. На посту президента он будет находиться до 2030 года.Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации "Братья-мусульмане*. В 2018 году ас-Сиси был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставившие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличившие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20231002/egipet-1900060100.html
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египет, политика, россия, абдель фаттах ас-сиси, мухаммед мурси, братья-мусульмане
Египет, Политика, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Мухаммед Мурси, Братья-мусульмане
Правительство Египта ушло в отставку
Президент Ас-Сиси поручил премьеру Мадбули сформировать новый кабмин
КАИР, 3 июн - РИА Новости. Правительство Египта подало в отставку, президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил премьер-министру Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров, сообщила канцелярия президента.
В заявлении канцелярии отмечается, что в понедельник ас-Сиси принял Мадбули, который передал президенту прошение об отставке правительства.
«
"Президент поручил Мадбули сформировать новое правительство из людей, обладающих компетенцией и опытом", - заявила канцелярия.
В начале апреля ас-Сиси заступил на третий срок на посту президента Египта. Мадбули занимает должность премьер-министра с 2018 года.
В декабре 2023 года 69-летний ас-Сиси одержал уверенную победу на президентских выборах, набрав 89,6% голосов. Его новый срок официально начался 3 апреля. На посту президента он будет находиться до 2030 года.
Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси
и исламистской организации "Братья-мусульмане
*. В 2018 году ас-Сиси был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставившие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличившие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.
* Террористическая организация, запрещенная в России