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Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел

Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел - РИА Новости, 24.05.2022

Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел

24 мая 2022 года экс-президент Молдавии Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:59

2022-05-24T20:59

2022-05-24T20:59

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политика

коррупция

преступления

международный уголовный суд

нато

египет

перу

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Игорь Додон, президент Молдавии (2016-2020) 24 мая 2022 года экс-президент Молдавии Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме Додона, у его родителей, в офисе Молдавско-российского делового союза, который возглавляет политик, и еще по нескольким адресам провели обыски сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии. В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Игорь Додон встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, якобы находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну. В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд, но 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции. Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019)После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили двадцать уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Среди наиболее резонансных – о назначении разведчика Сергея Семочко. По версии следствия, Порошенко в обход процедур поставил на должность замглавы СБУ своего человека. Тот действовал по указке президента и за время службы обзавелся домом под Киевом стоимостью восемь миллионов долларов.Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Как заявил начальник главного следственного управления СБУ Анатолий Бунич, Порошенко в 2014-2015 годах использовал свои полномочия для разрыва контрактов на поставки угля из ЮАР и по требованию Москвы способствовал закупкам сырья в Донбассе. По его словам, это – подрывная деятельность против Украины, то есть "одна из форм госизмены". Суд в Киеве 19 января 2022 года отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Однако Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Ухуру Кениата, президент Кении (2013 - настоящее время)Президент Кении Ухуру Кениата, а также вице-президент страны Уильям Руто и нескольких других кенийских политиков обвинялись Международным уголовным судом (МУС) в Гааге в совершении преступлений против человечности во время политического кризиса в этой стране в 2007-2008 годах. С 2002 года по 2007 год Кениата являлся лидером оппозиции и участвовал в президентских выборах 2007 года, однако потерпел поражение, после чего, по версии прокуроров МУС, он развернул в стране кампанию насилия, жертвами которой стали около 1,5 тысячи человек. 5 декабря 2014 года МУС снял обвинения с президента Кении Ухуру Кениаты. Пак Кын Хе, президент Южной Кореи (2013-2017)30 марта 2017 года экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была арестована по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу – личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь. Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года конституционный суд Южной Кореи принял решение об отстранении ее от власти. Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. 6 апреля 2018 года Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы штрафу в размере 18 миллиардов вон. 24 августа 2018 года Высший суд Сеула, рассмотрев апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения для Пак Кын Хе на 1 год до 25 лет и размер штрафа до 20 миллиардов вон. 24 декабря 2021 года лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в преддверии очередных президентских выборов помиловал экс-главу государства Пак Кын Хе. 31 декабря она вышла на свободу. Отто Перес Молина, президент Гватемалы (2012-2015)В сентябре 2015 года против экс-президента Гватемалы Отто Переса Молины было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к коррупции в таможенных органах. Перед этим гватемальский конгресс единогласно одобрил отставку Переса Молины, он был лишен судебного иммунитета и помещен под арест в конце 2015 года. По данным следствия, Перес Молина при содействии бывшего вице-президента страны Роксаны Бальдетти и ее секретаря Хуана Монсона присвоил порядка 290 миллионов кетсалей (около 38 миллионов долларов) в виде "откатов" за контракты, которые предлагало контрагентам государство. Всего в преступной схеме участвовало порядка 100 человек из числа крупных чиновников Гватемалы, бизнесменов, банкиров, адвокатов, финансистов. Сначала будущие обладатели контрактов помогли деньгами проведению предвыборной кампании Переса Молины, а затем после его победы власти начали "платить по долгам", отдавая контракты нужным фирмам и получая за это проценты. Гватемальская прокуратура считает, что с 2012 года Перес Молина и Бальдетти взяли под полный контроль несколько государственных ведомств, поручив Монсону заключение контрактов от их имени и получение "откатов". 27 октября 2017 года Гватемальский суд принял решение направить в судебное производство дело против экс-президента Отто Переса Молины и бывшего вице-президента страны Роксаны Бальдетти. В августе 2019 года стало известно о возбуждении еще одного коррупционного дела в отношении Отто Переса Молины, он подозревается в получении взяток. Отто Перес Молина также обвиняется в преступлениях, связанных с отмыванием денег и преступным сговором. В мае 2021 года с бывшего президента Гватемалы было снято обвинение в коррупции. Мухаммед Мурси, президент Египта (2012-2013)Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был фигурантом нескольких уголовных дел. 21 апреля 2015 года Уголовный суд Каира приговорил Мурси и его ближайших соратников, обвиняемых в подстрекательстве к убийству демонстрантов, к 20 годам заключения. 16 июня 2015 года уголовный суд Каира первой инстанции вынес Мухаммеду Мурси смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы Вади ан-Натрун в дни революции 2011 года. По обвинениям в шпионаже на иностранные разведки бывший лидер получил пожизненный срок. 18 июня 2016 года экс-президент Египта был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара. В ноябре 2016 года Кассационный суд отменил смертный приговор и приговор к пожизненному заключению в отношении Мурси – по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы. Было назначено новое разбирательство. В сентябре 2017 года Апелляционный суд поддержал приговор в отношении Мухаммеда Мурси, осужденного на пожизненное лишение свободы за шпионаж в пользу Катара. 30 декабря 2017 года уголовный суд в Каире приговорил Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об неоднократном публичном оскорблении представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях. 17 июня 2019 года стало известно, экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался. Согласно данным газеты "Аль-Ахрам", отстраненный от власти в 2013 году президент Египта умер во время судебного заседания по делу о шпионаже. Ольянта Умала, президент Перу (2011-2016)В июле 2017 года Ольянта Умалу и его жену Надин Эредии взяли под стражу и поместили в разные тюрьмы. По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В апреле 2018 года конституционный суд Перу удовлетворил прошение экс-президента и его защиты об освобождении. Однако решение суда об их освобождении не означало прекращения следствия по их делу. 30 апреля Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия были выпущены на свободу. 7 мая 2019 года прокуратура Перу запросила суд о длительных сроках тюремного заключения для экс-президента Перу Ольянты Умалы и его супруги Надин Эредии – 20 и 26,5 лет соответственно. В настоящее время слушание дела продолжается. Дилма Роуссефф, президент Бразилии (2011-2016)В 2015 году против Дилмы Роуссефф было начато расследование по подозрению в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. Сенат Бразилии 31 августа 2016 года проголосовал за импичмент Роуссефф. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф подала апелляцию в верховный суд с требованием отменить обвинительный приговор по делу об ее импичменте и провести новое голосование в сенате по ее отставке, однако 8 сентября 2016 года судья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. 6 сентября 2017 года генпрокурор Бразилии Родриго Жано предъявил обвинения экс-президентам страны Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Роуссефф, а также еще шести членам Партии трудящихся Бразилии, в создании преступной организации. По его мнению, обвиняемые совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств. Документ, состоящий из 230 страниц, был направлен в Верховный суд страны. В декабре 2019 года суд оправдал бывших президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силве и Дилму Роуссеф по делу о создании преступной организации. Виктор Янукович, президент Украины (2010-2014)Виктор Янукович покинул Украину после госпереворота 2014 года. Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. 19 января 2015 года Печерский районный суд Киева вынес постановление о заочном аресте бывшего президента. 6 февраля 2015 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения бывшего президента Украины Виктора Януковича к уголовной ответственности и обратилась к России с просьбой об экстрадиции экс-президента. На сайте Интерпола появилась информация о розыске Януковича, его сына Александра и ряда чиновников из окружения экс-президента. В июле 2015 года информация о Януковиче из базы Интерпола исчезла, ведомство удалило из рубрики разыскиваемых лиц файл с его данными. МВД Украины сообщило, что информация о нем временно удалена в связи с обжалованием его международного розыска. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу. В ноябре 2021 года Государственное бюро расследований Украины сообщило о завершении расследования основного дела против Януковича по событиям "евромайдана" в Киеве, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы. В данном деле насчитывается около 1900 томов. Защита приступила к ознакомлению с материалами дела. После этого оно будет передано в суд. По версии следствия, экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (2009 – настоящее время)В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения – в получении взятки – выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента – бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений – свержение его с поста главы правительства.Следствие по делу Биньямина Нетаньяху продолжалось около трех лет. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд. В мае 2020 года в Израиле начался судебный процесс над Нетаньяху. В настоящее время слушания по делу продолжаются. Серж Саргсян, президент Армении (2008-2018)Спецследственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Сержу Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше одного миллиона долларов путем растраты. По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания – "Масхур" – предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Серж Саргсян находится под подпиской о невыезде. В январе 2020 года дело было передано в суд. 25 февраля суд приступил к рассмотрению дела. В марте 2020 года суд был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии короновируса. Позднее судебные слушания возобновились и продолжаются в настоящий момент. Кристина Фернандес де Киршнер, президент Аргентины (2007-2015)13 февраля 2015 года президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, а также главе МИД и двум политикам было предъявлено обвинение по делу, связанном с терактом в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году. Президента и политиков обвинили в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву. 26 февраля 2015 года стало известно, что дело было закрыто аргентинским судом, однако федеральный прокурор Херардо Польисита обжаловал это решение и снова официально предъявил обвинения Киршнер и другим политикам. В конце декабря 2016 года аргентинский суд постановил вновь провести расследование о причастности экс-президента к теракту, защита подала жалобу, требуя закрыть дело. В августе 2017 года Верховный суд Аргентины поддержал расследование в отношении бывшего президента страны об "измене родине" и "укрывательстве" в связи с терактом 1994 года. В начале марта 2018 года дело было направлено на рассмотрение суда. На бывшего президента Аргентины было также заведено еще несколько уголовных дел, касающихся коррупции. 14 мая 2018 года она предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. По данным судьи, семья Киршнер использовала гостиничный бизнес для незаконного получения денег во время ее президентского срока. По мнению обвинения, женщина также являлась одним из председателей преступной организации, которая получала денежные средства с 2008 по 2015 год. 18 сентября 2018 года аргентинским судом был выписан ордер о предварительном заключении, однако Киршнер, как действующий сенатор, обладала судебной неприкосновенностью, из-за чего приговор не был исполнен. Первые слушания по делу о коррупции состоялись 22 мая 2019 года. 30 октября 2019 года стало известно о прекращении судебного преследования по двум делам из трех в связи с отсутствием доказательств. Оба дела связаны с коррупционными скандалами. В феврале 2020 года Федеральная палата уголовного судопроизводства Аргентины отменила предварительное заключение в отношении Кристины Киршнер по одному из дел о коррупции, так как судья, требовавший данную меру пресечения, скончался. Федеральный суд Аргентины также отменил постановление о предварительном заключении Киршнер, действовавшее в отношении нее в связи с подписанием "Меморандума о взаимопонимании" с Ираном. В октябре 2021 года суд в Аргентине прекратил уголовное дело против Кристины Фернандес де Киршнер, в котором она обвинялась в сговоре с Ираном с целью скрыть предполагаемую причастность этой страны к взрыву в 1994 году еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе. Николя Саркози, президент Франции (2007-2012)Весной 2012 года разразился скандал вокруг возможной финансовой поддержки Саркози со стороны бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи – французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось, что ливийский режим якобы передал 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози на выборах 2007 года. Данную информацию подтвердить не удалось. 20 марта 2018 года СМИ сообщили, что Николя Саркози помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. После 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Из-под стражи экс-президента освободили. Николя Саркози становился фигурантом еще нескольких уголовных дел. Так, в рамках "дела Бетанкур" он обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств. В 2016 году экс-президенту Франции Николя Саркози были предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в ходе президентских выборов 2012 года. Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным следствия, часть финансирования осуществлялась по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты. 30 сентября 2021 года суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года. Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее он продолжил предвыборные митинги. На оглашение приговора бывший президент не явился, вину он не признал. Отбывать наказание Саркози должен будет дома под электронным наблюдением. Николя Саркози опротестовал приговор. В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Тьерри Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и бывшим судьей Жильбер Азибер. 1 марта 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке". Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор. Курманбек Бакиев, президент Киргизии (2005-2010) Суд Киргизии 25 июля 2014 года признал виновным экс-президента страны Курманбека Бакиева в соучастии в организации убийства митингующих во время госпереворота 7 апреля 2010 года, когда 77 человек погибли и свыше 300 получили ранения, и заочно приговорил к пожизненному лишению свободы. В результате госпереворота 2010 года режим Бакиева был свергнут, а сам он сбежал из страны вместе с членами семьи и приближенными и скрывается в Белоруссии. В июле 2016 года Верховный суд Киргизии изменил заочный приговор Курманбеку Бакиеву с пожизненного заключения на 30 лет лишения свободы. Киргизские правоохранительные органы неоднократно обращались к белорусским коллегам с требованием выдать экс-президента для того, чтобы он предстал перед правосудием на родине. В белорусской прокуратуре отметили, что Бакиев является гражданином Белоруссии, а Белоруссия, "как это принято мировой практикой, не выдает своих граждан другим странам". Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Суд в Тбилиси в начале января 2018 года заочно приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили. 1 октября 2021 года Саакашвили был задержан в Грузии. Прокуратура сообщила, что экс-президент прибыл в страну в трейлере с молочными продуктами. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды. Также Тбилисский городской суд рассматривает дело о незаконном пересечении границы бывшим президентом. После своего отъезда из Грузии Михаил Саакашвили весной 2015 года пришел в украинскую политику, когда бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Летом 2017 года Саакашвили был лишен гражданства Украины поскольку при его получении предоставил недостоверные данные (в частности, по поводу судимости в Грузии). Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. На Украине в отношении Саакашвили было возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. На Украину политик вернулся в мае 2019 года, после того как новый президент страны Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. В июне Верховный суд Украины закрыл производство по делу о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили. В октябре украинская прокуратура завела дело по иску Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу в 2018 году. Позже Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении этого иска, а в ноябре Верховный суд Украины признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша. Украинский президент Владимир Зеленский в начале мая 2020 года назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. После возвращения политика в Грузию в Главном следственном управлении Нацполиции Украины открыли уголовное производство, начатое по факту вероятной незаконной переправки Саакашвили через государственную границу Украины. Луис да Силва, президент Бразилии (2003-2011) В июле 2016 года прокуратурой Бразилии было открыто расследование в отношении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по подозрению в торговле влиянием в пользу строительной компании Odebrecht. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003-2010 годах, был признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. 12 июля 2017 года суд в Бразилии приговорил Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 года тюремного заключения. Согласно приговору суда, Лула да Силва был лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет и приговорен к штрафу в 670 тысяч реалов (порядка 205 тысячи долларов). В январе 2018 года три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции: приговор был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы. В апреля 2018 года Луис да Силва сдался властям. В ноябре 2018 года Луис да Силва был обвинен в отмывании денег, якобы полученных за посредничество между правительством Экваториальной Гвинеи и бразильской компанией ARG для начала ее работы в этой африканской стране. В феврале 2019 года да Силва был приговорен еще к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. В апреле 2019 года Верховный суд Бразилии сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней. За коррупцию и отмывание денег экс-президенту было назначено соответственно 5 лет, 6 месяцев и 20 дней наказания и 3 года и 4 месяца тюрьмы. В сентябре 2019 года генеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения в пассивной коррупции против Луиса Инасиу Лулы да Силва и его брата. 8 ноября 2019 года Федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву. Ранее Верховный суд страны изменил нормы уголовно-процессуального кодекса. 28 ноября региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца. В марте 2021 года с экс-лидера страны были сняты обвинения по четырем коррупционным делам. В апреле 2021 года Верховный суд Бразилии принял решение об отмене приговора экс-президенту за коррупцию и отмывание денег, в июне 2021 года Федеральный суд Бразилии оправдал экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Роландас Паксас, президент Литвы (2003-2004)В 2004 году литовская генпрокуратура обвинила экс-президента страны Роландаса Паксаса в том, что в марте 2003 года в беседе с основным спонсором его предвыборной кампании, владельцем каунасского предприятия по ремонту вертолетов Avia Baltika гражданином России Юрием Борисовым он "сознательно дал понять", что его телефонные разговоры прослушиваются. В октябре того же года Вильнюсский окружной суд не нашел в действиях экс-президента Литвы Роландаса Паксаса состава преступления и полностью оправдал его. В марте 2015 года Апелляционный суд Литвы признал его виновным в разглашении государственной тайны спонсору его предвыборной кампании Юрию Борисову, но освободил его от ответственности. Верховном суде Литвы в декабре 2015 года вынес оправдательный вердикт. В 2015 году следствие обвинило Паксаса в том, что он, будучи лидером партии "Порядок и справедливость", получил взятку в размере 15 тысяч евро от главы медиагруппы Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса. Политик якобы должен был повлиять на строительных инспекторов, чтобы те в обход необходимых процедур разрешили пользоваться зданием нового торгового центра в Пренае. Однако в апреле 2020 года Вильнюсский окружной суд оправдал его. В октябре 2020 года апелляционный суд Литвы отменил часть оправдательного приговора Вильнюсского окружного суда и приговорил экс-президента страны Роландаса Паксаса к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года и три месяца за коррупцию. В июне 2021 года Верховный суд Литвы оставил в силе оправдательный приговор суда первой инстанции по делу экс-президента Роландаса Паксаса.Моше Кацав, президент Израиля (2000-2007) В марте 2011 года экс-президент Израиля Моше Кацав был приговорен окружным судом Тель-Авива к семи годам заключения по обвинению в двух случаях изнасилования своей подчиненной, сексуальных домогательствах, непристойном поведении и попытках препятствовать следствию. В мае Верховный суд Израиля удовлетворил просьбу Кацава об отсрочке исполнения наказания до вынесения решения по его апелляции, которая была отклонена 10 ноября. В декабре 2011 года он был доставлен в тюрьму "Маасиягу" в городе Рамле. 21 декабря 2016 года Моше Кацав вышел на свободу. Экс-главу государства отпустили на два года раньше срока. Комиссия по помилованиям Управления тюрем с третьего раза удовлетворила его прошение о смягчении наказания, а прокуратура решила не опротестовывать вердикт. Роберт Кочарян, президент Армении (1998-2008) 26 июля 2018 года Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту Армении Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, когда погибло десять человек. Бывшего президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. Суд в Ереване 6 апреля 2020 года прекратил уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Это произошло после того, как Конституционный суд признал статью противоречащей двум статьям Конституции и недействительной. 12 февраля 2019 года Роберту Кочаряну было предъявлено новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме. В июне 2020 года Кочарян был освобожден из-под ареста под залог в 4 миллиона долларов. Чарльз Тейлор, президент Либерии (1997-2003) Экс-президент Либерии был задержан в 2006 году на территории Нигерии и стал первым президентом африканского государства, переданным в руки международного правосудия. Суд над ним начался в 2007 году и завершился в марте 2011 года. По данным расследования, на посту президента Либерии Тейлор, в ходе продолжавшейся с 1991 года по 2002 год гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, вооружал и всемерно поддерживал терроризировавший население этой страны так называемый Объединенный революционный фронт, стремившийся взять под контроль месторождения алмазов. В ходе гражданский войны в Сьерра-Леоне погибли около 120 тысяч человек. 30 мая 2012 года состоявшийся в Гааге специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюремного заключения. Жак Ширак, президент Франции (1995-2007) В декабре 2011 года Исправительный суд Парижа приговорил экс-президента Франции к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа. Согласно решению суда, Ширак был признан виновным в "растрате общественных средств", "злоупотреблении доверием" и "злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгоды". 26 сентября 2019 года Жак Ширак скончался. Омар Аль-Башир, президент Судана (1993-2019) 11 апреля 2019 года стало известно, что президент Судана Омар Аль-Башир был взят под стражу. Он был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В доме политического деятеля было обнаружено порядка 113 миллионов долларов в разной валюте, в том числе, иностранной. Были заведены дела об отмывании денег и махинациях с иностранной валютой. Первое судебное заседание было проведено 19 августа 2019 года. По данным судьи, во время допросов экс-глава государства рассказал следователям, что 25 миллионов долларов он получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана для использования их в качестве пожертвований ряду учреждений в Судане, а также получил чек на сумму один миллион евро от президента ОАЭ Халифы бен Заида. Позже были проведены несколько судебных заседаний, на которых обвиняемый отвергал все выдвинутые против него обвинения. Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где перед отстранением от власти жил экс-президент, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов). По словам обвинителя, аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка 90 миллионов долларов. Он также сообщил, что получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году. 14 декабря 2019 года суд в Хартуме приговорил Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы, ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков". Против него также возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте. Омар аль-Башир также разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. В 2009 году он стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Слободан Милошевич, президент Республики Сербия (1990-1997), президент Союзной Республики Югославии (1997-2000)Слободан Милошевич, занимавший посты президента Сербии (1990-1997) и Союзной Республики Югославии (1997-2000), пытался предотвратить выход Косово из состава Сербии. В условиях систематических срывов косовскими албанцами переговоров и развернутых так называемой Освободительной армией Косово боевых действий прибег к силовым методам урегулирования конфликта, одновременно дав согласие на предоставление Косово самой широкой автономии в составе Сербии. После начатых НАТО в марте 1999 года бомбардировок Сербии был обвинен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге в преступлениях против человечества, организации массовых убийств и насильственной депортации этнических албанцев. В 2001 году Милошевич был арестован и передан Гаагскому трибуналу. В феврале 2002 года в Гааге начался судебный процесс. Милошевич категорически отверг выдвинутые против него обвинения. Во время судебного процесса его состояние здоровья резко ухудшилось. Трибунал отказал Милошевичу в возможности пройти курс лечения в России (правительство РФ официально гарантировало его последующее возвращение в Гаагу). 11 марта 2006 года Слободан Милошевич был обнаружен мертвым в своей камере в тюрьме Гаагского трибунала. Он скончался он инфаркта. Обвинения против Милошевича остались недоказанными, приговор трибуналом вынесен не был.Альберто Фухимори, президент Перу (1990-2000) Бывший президент Перу Альберто Фухимори в 2009 году получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и другие преступления. 25 ноября 2014 года Верховный суд Перу отказал ему в переcмотре дела. Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов. В декабре 2017 года Фухимори был помилован президентом Педро Кучински по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни. Однако в 2018 году Верховный суд Перу отменил это решение. Мануэль Норьега, лидер Панамы (1983-1989)Мануэль Норьега был фактическим правителем Панамы в 1983-1989 годах. Официально он не занимал никаких государственных должностей, однако имел титул "Высший лидер национального освобождения Панамы". Политика свергли в 1989 году в результате американского вторжения. В 1990 году экс-диктатора арестовали, а в 1992 году он получил 40 лет тюрьмы за вымогательство и взяточничество. Позднее срок сократили – сначала до 30 лет, а потом до 17 лет и шести месяцев. После этого Норьегу передали для отбывания заключения Франции, где осудили за отмывание 2,3 миллиона евро, полученных от поставок кокаина. В декабре 2011 года его экстрадировали в Панаму. 30 мая 2017 года Мануэль Норьега скончался.Хосни Мубарак, президент Египта (1981-2011)Хосни Мубарак занимал президентский пост в 1981 года. Подал в отставку в феврале 2012 года под влиянием массовых акций протеста. В апреле того же года был взят под стражу. 2 июня 2012 года Мубарак был приговорен каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдал приказ использовать боевые патроны при разгоне мирных демонстраций в ходе революционных событий весной 2011 года. В ноябре 2014 года суд в Каире снял обвинения с Мубарака и двух его сыновей. В мае 2014 года Мубарак был признан виновным в хищении государственный средств, предназначавшихся для реконструкции президентского дворца. Вместе с ним по данному делу проходили двое его сыновей – Гамаль и Аля. Сам Мубарак был приговорен к трем годам тюрьмы, а его сыновья – к четырем. В январе 2015 года Кассационный суд Египта постановил отменить приговор, вынесенный Хосни Мубараку и двоим его сыновьям в мае 2014 года, а также назначить новое судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств.9 мая 2015 года суд в Каире приговорил Хосни Мубарака и двух его сыновей к трем годам тюрьмы усиленного режима за преступления, связанные с коррупцией. В июне 2015 года Кассационный суд Египта удовлетворил жалобу генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о причастности Мубарака к убийству демонстрантов в ходе январских беспорядков 2011 года и назначил пересмотр дела. 2 марта 2017 года Кассационный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении Хосни Мубарака. Позднее стало известно, что Генеральная прокуратура Египта дала согласие на освобождение Мубарака из-под стражи. 24 марта 2017 года он покинул военный госпиталь в каирском районе Маади и вернулся домой после шести лет, проведенных под стражей. Бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис. 25 февраля 2020 года Хосни Мубарак скончался.Аугусто Пиночет, президент Чили (1974-1990)В 1973-1974 годах Пиночет в результате военного переворота установил в Чили диктаторский режим. В 1990 году сложил с себя полномочия главы государства. В начале 1998 года ушел в отставку с поста командующего сухопутными войсками, но сохранил за собой пост пожизненного сенатора. В 1998-2000 годах находился на лечении в Лондоне (Великобритания). В этот период был обвинен Верховным судом Испании в убийстве испанских граждан в период своего президентства; британская сторона отказалась выдать Пиночета испанским властям, сославшись на его неприкосновенность как пожизненного сенатора. По возвращении на родину неоднократно обвинялся в многочисленных преступлениях (убийствах, похищениях, пытках людей, наркоторговле, коррупции и др.), но так и не был осужден судом, в том числе по причине слабого здоровья. 10 декабря 2006 года Пиночет скончался. Николае Чаушеску, президент Румынии (1974-1989)После начала в Румынии в декабре 1989 года народной революции, Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Супругов приговорили к смертной казни по обвинению в масштабных злоупотреблениях властью и попытках осуществления геноцида, приговор был сразу приведен в исполнение.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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