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Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2024
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08:00 06.08.2024 (обновлено: 11:23 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/stenin-1963474654.html
Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина
Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2024
Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой ехал журналист, была расстреляна украинскими... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:00
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фото
каир (город)
донецкая область
бенгази
андрей стенин
муаммар каддафи
мухаммед мурси
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Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой ехал журналист, была расстреляна украинскими военными. В годовщину трагедии яркие работы журналиста — в фотоленте Ria.ru.
каир (город)
донецкая область
бенгази
ливия
сирия
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фото, фото, каир (город), донецкая область, бенгази, андрей стенин, муаммар каддафи, мухаммед мурси, ливия, сирия, донецкая народная республика
Фото, Каир (город), Донецкая область, Бенгази, Андрей Стенин, Муаммар Каддафи, Мухаммед Мурси, Ливия, Сирия, Донецкая Народная Республика

Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина

Читать ria.ru в
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой ехал журналист, была расстреляна украинскими военными. В годовщину трагедии яркие работы журналиста — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Дамир Булатов | Перейти в медиабанк

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

Фотокорреспондент Андрей Стенин

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве во время столкновений митингующих и сотрудников милиции, 2014 год.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве во время столкновений митингующих и сотрудников милиции, 2014 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Жители поселка Семеновка Донецкой области, который регулярно обстреливают украинские военные, 2014 год.

Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные

Жители поселка Семеновка Донецкой области, который регулярно обстреливают украинские военные, 2014 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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4 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска в Донецкой области, 2014 год.

Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска

Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска в Донецкой области, 2014 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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5 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области, 2014 год.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области, 2014 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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6 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.

Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази

Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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7 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Жители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи

Жители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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8 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Лагерь беженцев в порту Бенгази, 2011 год.

Лагерь беженцев в порту Бенгази

Лагерь беженцев в порту Бенгази, 2011 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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9 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Армянские беженцы из сирийского города Кесаб, захваченного исламистами, во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии, 2014 год.

Армянские беженцы из города Кесаб, захваченного исламистами, во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии

Армянские беженцы из сирийского города Кесаб, захваченного исламистами, во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии, 2014 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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10 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Ополченец пополняет запасы патронов в одном из домов в центре сирийского города Маалула, 2013 год.

Ополченец пополняет запасы патронов в одном из домов в центре города Маалула

Ополченец пополняет запасы патронов в одном из домов в центре сирийского города Маалула, 2013 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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11 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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12 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Похороны жертв атаки наемников Каддафи в ливийском городе Аждабия, 2011 год.

Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия

Похороны жертв атаки наемников Каддафи в ливийском городе Аждабия, 2011 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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13 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Противники президента Мухаммеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.

Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир

Противники президента Мухаммеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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14 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы

Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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15 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.

Местные жители стоят у пирамид в Гизе

Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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16 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках в киргизском городе Ош, 2010 год.

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках в киргизском городе Ош, 2010 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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17 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Вид из окна жилого дома, освобожденного от боевиков, на центральную улицу сирийского города Маалула, 2013 год.

Вид из окна жилого дома, освобожденного от боевиков, на центральную улицу города Маалула

Вид из окна жилого дома, освобожденного от боевиков, на центральную улицу сирийского города Маалула, 2013 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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18 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Демонстранты спят под полиэтиленовым пологом на площади Тахрир в Каире, где оппозиционеры разбили палаточный городок, 2011 год.

Демонстранты спят под полиэтиленовым пологом на площади Тахрир в Каире, где оппозиционеры разбили палаточный городок

Демонстранты спят под полиэтиленовым пологом на площади Тахрир в Каире, где оппозиционеры разбили палаточный городок, 2011 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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19 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в столице Египта Каире, 2013 год.

Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире

Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в столице Египта Каире, 2013 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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20 из 21
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Мужчина-оппозиционер сидит у гусениц танка на площади Тахрир в Каире блокируя военную технику, 2011 год.

Мужчина сидит у гусениц танка. Оппозиционеры на площади Тахрир в Каире блокировали военную технику, не давая ей передвигаться по площади

Мужчина-оппозиционер сидит у гусениц танка на площади Тахрир в Каире блокируя военную технику, 2011 год.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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ФотоКаир (город)Донецкая областьБенгазиАндрей СтенинМуаммар КаддафиМухаммед МурсиЛивияСирияДонецкая Народная Республика
 
 
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