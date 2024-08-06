Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина

Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.
Андрей Стенин специализировался на съемке массовых беспорядков, военных конфликтов и объездил едва ли не все горячие точки планеты.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве во время столкновений митингующих и сотрудников милиции, 2014 год.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве во время столкновений митингующих и сотрудников милиции, 2014 год.
Жители поселка Семеновка Донецкой области, который регулярно обстреливают украинские военные, 2014 год.
Жители поселка Семеновка Донецкой области, который регулярно обстреливают украинские военные, 2014 год.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска в Донецкой области, 2014 год.
Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска в Донецкой области, 2014 год.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области, 2014 год.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области, 2014 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
Жители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
Жители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
Лагерь беженцев в порту Бенгази, 2011 год.
Армянские беженцы из сирийского города Кесаб, захваченного исламистами, во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии, 2014 год.
Армянские беженцы из сирийского города Кесаб, захваченного исламистами, во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии, 2014 год.
Ополченец пополняет запасы патронов в одном из домов в центре сирийского города Маалула, 2013 год.
Ополченец пополняет запасы патронов в одном из домов в центре сирийского города Маалула, 2013 год.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в ливийском городе Аждабия, 2011 год.
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в ливийском городе Аждабия, 2011 год.
Противники президента Мухаммеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
Противники президента Мухаммеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках в киргизском городе Ош, 2010 год.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках в киргизском городе Ош, 2010 год.
Вид из окна жилого дома, освобожденного от боевиков, на центральную улицу сирийского города Маалула, 2013 год.
Вид из окна жилого дома, освобожденного от боевиков, на центральную улицу сирийского города Маалула, 2013 год.
Демонстранты спят под полиэтиленовым пологом на площади Тахрир в Каире, где оппозиционеры разбили палаточный городок, 2011 год.
Демонстранты спят под полиэтиленовым пологом на площади Тахрир в Каире, где оппозиционеры разбили палаточный городок, 2011 год.
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в столице Египта Каире, 2013 год.
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в столице Египта Каире, 2013 год.
Мужчина-оппозиционер сидит у гусениц танка на площади Тахрир в Каире блокируя военную технику, 2011 год.
Мужчина-оппозиционер сидит у гусениц танка на площади Тахрир в Каире блокируя военную технику, 2011 год.