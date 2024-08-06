https://ria.ru/20240806/stenin-1963474654.html

Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина

Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2024

Скорбная годовщина. Десять лет со дня гибели фотожурналиста Андрея Стенина

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой ехал журналист, была расстреляна украинскими... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:00

2024-08-06T08:00

2024-08-06T11:23

фото

каир (город)

донецкая область

бенгази

андрей стенин

муаммар каддафи

мухаммед мурси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963471415_0:377:2970:2048_1920x0_80_0_0_232ffacf413755722f58e00637a163af.jpg

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой ехал журналист, была расстреляна украинскими военными. В годовщину трагедии яркие работы журналиста — в фотоленте Ria.ru.

каир (город)

донецкая область

бенгази

ливия

сирия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, каир (город), донецкая область, бенгази, андрей стенин, муаммар каддафи, мухаммед мурси, ливия, сирия, донецкая народная республика