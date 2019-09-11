В Египте лидеров "Братьев-мусульман"* приговорили к пожизненному заключению

КАИР, 11 сен - РИА Новости. Уголовный суд Каира приговорил лидеров движения "Братья-мусульмане"* к пожизненному заключению по делу о преступном сговоре с иностранными организациями, раскрытии секретной информации, касающейся национальной безопасности. Кроме того, лидеров организации обвинили в сговоре с целью совершения террористических атак на территории страны, сообщила египетское агентство Уголовный суд Каира приговорил лидеров движения "Братья-мусульмане"* к пожизненному заключению по делу о преступном сговоре с иностранными организациями, раскрытии секретной информации, касающейся национальной безопасности. Кроме того, лидеров организации обвинили в сговоре с целью совершения террористических атак на территории страны, сообщила египетское агентство МЕНА

Пожизненное заключение, которое в Египте приравнивается к 25 годам, получили наставник "Братьев-мусульман"* Мухаммед Бадиа, его заместитель Хайрат аш-Шатыр, высокопоставленные члены организации Саад аль-Кататни, Иссам аль-Арьян, Мохаммед Бельтаги.

Другие члены организации, проходившие по этому делу, приговорены к срокам от трех до десяти лет.

В 2015 году Уголовный суд в Каире приговорил к смертной казни трех видных деятелей ассоциации "Братья-мусульмане"* аш-Шатыра, Бельтаги и Ахмеда Абдель Аты, а также к пожизненному заключению экс-президента Мухаммеда Мурси. Однако спустя два года кассационный суд Египта принял поданную защитой апелляцию, отменил вынесенные ранее приговоры и постановил назначить новое разбирательство по делу.

Исламисты обвинялись в шпионаже в пользу международной ассоциации "Братья-мусульмане"*, близкого им по идеологии палестинского движения ХАМАС с 2005 по 2013 годы. Целью такого сотрудничества, по данным следствия, было совершение террористических актов в Египте с помощью местных джихадистских группировок, в результате которых исламисты должны были захватить власть. После отстранения Мурси от власти исламисты, по версии обвинения, распространяли слухи, направленные на подрыв государственных структур в Египте для реализации собственных планов.

В июне этого года экс-президент Египта 67-летний Мухаммед Мурси скончался во время суда. Согласно заявлению генерального прокурора, Мурси потерял сознание, находясь на скамье подсудимых. Его доставили в больницу, где была констатирована смерть бывшего лидера страны.

Руководители "Братьев-мусульман"* являются фигурантами еще нескольких судебных процессов.