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РИА Новости

В Египте лидеров "Братьев-мусульман"* приговорили к пожизненному заключению

16:03 11.09.2019
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© AP Photo / Nasser NasserСторонники "Братьев мусульман" во время парламентских выборов в Александрии, Египет
Сторонники Братьев мусульман во время парламентских выборов в Александрии, Египет
© AP Photo / Nasser Nasser
КАИР, 11 сен - РИА Новости. Уголовный суд Каира приговорил лидеров движения "Братья-мусульмане"* к пожизненному заключению по делу о преступном сговоре с иностранными организациями, раскрытии секретной информации, касающейся национальной безопасности. Кроме того, лидеров организации обвинили в сговоре с целью совершения террористических атак на территории страны, сообщила египетское агентство МЕНА.
Пожизненное заключение, которое в Египте приравнивается к 25 годам, получили наставник "Братьев-мусульман"* Мухаммед Бадиа, его заместитель Хайрат аш-Шатыр, высокопоставленные члены организации Саад аль-Кататни, Иссам аль-Арьян, Мохаммед Бельтаги.
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Другие члены организации, проходившие по этому делу, приговорены к срокам от трех до десяти лет.
В 2015 году Уголовный суд в Каире приговорил к смертной казни трех видных деятелей ассоциации "Братья-мусульмане"* аш-Шатыра, Бельтаги и Ахмеда Абдель Аты, а также к пожизненному заключению экс-президента Мухаммеда Мурси. Однако спустя два года кассационный суд Египта принял поданную защитой апелляцию, отменил вынесенные ранее приговоры и постановил назначить новое разбирательство по делу.
Исламисты обвинялись в шпионаже в пользу международной ассоциации "Братья-мусульмане"*, близкого им по идеологии палестинского движения ХАМАС с 2005 по 2013 годы. Целью такого сотрудничества, по данным следствия, было совершение террористических актов в Египте с помощью местных джихадистских группировок, в результате которых исламисты должны были захватить власть. После отстранения Мурси от власти исламисты, по версии обвинения, распространяли слухи, направленные на подрыв государственных структур в Египте для реализации собственных планов.
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В июне этого года экс-президент Египта 67-летний Мухаммед Мурси скончался во время суда. Согласно заявлению генерального прокурора, Мурси потерял сознание, находясь на скамье подсудимых. Его доставили в больницу, где была констатирована смерть бывшего лидера страны.
Руководители "Братьев-мусульман"* являются фигурантами еще нескольких судебных процессов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Братья-мусульманеМухаммед МурсиХамасРоссияЕгипетВ мире
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