Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.

"Безусловно, необходимы политические переговоры для урегулирования ситуации. Но если египетская армия поможет Ливии восстановить государственность, это будет хорошо", - сказал Джабаров.

Он напомнил, что именно египетской армии удалось восстановить государственность в Египте после фактического свержения тогдашнего главы государств Мухаммеда Мурси и теперь страна успешно развивается.

"Понятно, что Египет обеспокоен дестабилизацией ситуации в Ливии", - сказал сенатор.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара , которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция , а ЛНА - Египет.

В конце июня президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт , расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

РФ предпринимает усилия для урегулирования ливийского конфликта. В частности, она участвовала в международной конференции по Ливии в январе в Берлине , главным итогом которой стал призыв ее участников к прекращению огня и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. РФ также поддержала "каирскую инициативу" Египта, которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.