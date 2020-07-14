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Джабаров: ВС Египта могут помочь Ливии восстановить государственность
Вмешательство армии Египта в ливийский конфликт может помочь Ливии восстановить государственность, однако следует стремиться к политическому разрешению... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:17
халифа хафтар
владимир джабаров
абдель фаттах ас-сиси
совет федерации рф
ливия
египет
в мире
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халифа хафтар, владимир джабаров, абдель фаттах ас-сиси, совет федерации рф, ливия, египет, в мире

Джабаров: ВС Египта могут помочь Ливии восстановить государственность

10:17 14.07.2020
2895
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вмешательство армии Египта в ливийский конфликт может помочь Ливии восстановить государственность, однако следует стремиться к политическому разрешению ситуации, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
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Вчера, 02:52
Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт
"Безусловно, необходимы политические переговоры для урегулирования ситуации. Но если египетская армия поможет Ливии восстановить государственность, это будет хорошо", - сказал Джабаров.
Он напомнил, что именно египетской армии удалось восстановить государственность в Египте после фактического свержения тогдашнего главы государств Мухаммеда Мурси и теперь страна успешно развивается.
"Понятно, что Египет обеспокоен дестабилизацией ситуации в Ливии", - сказал сенатор.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
В конце июня президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
РФ предпринимает усилия для урегулирования ливийского конфликта. В частности, она участвовала в международной конференции по Ливии в январе в Берлине, главным итогом которой стал призыв ее участников к прекращению огня и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. РФ также поддержала "каирскую инициативу" Египта, которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
РФ не раз заявляла, что альтернативы мирному решению конфликта в Ливии нет.
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Халифа ХафтарВладимир ДжабаровАбдель Фаттах ас-СисиСовет Федерации РФЛивияЕгипетВ мире
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