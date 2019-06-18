Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай надеется, что в Египте сохранится стабильная ситуация после смерти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Отстраненный военными от власти в 2013 году 68-летний Мурси скончался в понедельник во время судебного заседания по делу о шпионаже. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и надеемся, что вне зависимости от происходящего в Египте сохранится стабильная ситуация, и страна продолжит устойчивое развитие", - заявил дипломат.

Мурси и его соратники по движению "Братья-мусульмане"* (террористическая организация, запрещенная в РФ и Египте) обвинялись в том, что они во время нахождения Мурси у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии, с целью ослабить египетское государство. Мурси и другие подсудимые неоднократно заявляли, что не признают суд над собой и считают его произволом новых египетских властей.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане"*, отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.

С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел. В том числе по столкновениям у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, по шпионажу в пользу Катара и ХАМАС, по побегу из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и по оскорблению судей.