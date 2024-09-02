https://ria.ru/20240902/sektor_gaza-1969889539.html

СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе

СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 02.09.2024

СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Абдельфаттах Ас-Сиси на переговорах в Анкаре в среду обсудят шаги по прекращению огня в Газе, сообщила газета... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T07:49

2024-09-02T07:49

2024-09-02T07:49

египет

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

мухаммед мурси

в мире

турция

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АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Абдельфаттах Ас-Сиси на переговорах в Анкаре в среду обсудят шаги по прекращению огня в Газе, сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники. Президент Египта 4 сентября посетит Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом, сообщил ранее РИА Новости египетский осведомленный источник. Встреча на уровне глав государств состоится в рамках нормализации отношений, которые с 2013 года находились в кризисе. "На встрече будут обсуждаться три важнейшие темы. В первую очередь лидеры двух стран обсудят шаги по прекращению огня в Газе и усилия по оказанию гуманитарной помощи. Важным пунктом повестки дня также станет расширение сотрудничества в соответствии с целью увеличения объема торговли между двумя странами, который составляет около 10 миллиардов долларов, до 15 миллиардов долларов. Среди соглашений в области обороны - поставка турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Египет. Ожидается, что лидеры двух стран также подробно обсудят региональные вопросы, такие как Восточное Средиземноморье и Ливия", - пишет издание. В феврале Эрдоган впервые за 12 лет посетил Египет в рамках нормализации отношений между Каиром и Анкарой. В июле 2023 года страны впервые за десять лет назначили послов. Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.

https://ria.ru/20240902/soglashenie-1969876174.html

https://ria.ru/20240901/gaza-1969860401.html

египет

анкара (провинция)

турция

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египет, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мухаммед мурси, в мире, турция