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СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 02.09.2024
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07:49 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/sektor_gaza-1969889539.html
СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе
СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 02.09.2024
СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе
Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Абдельфаттах Ас-Сиси на переговорах в Анкаре в среду обсудят шаги по прекращению огня в Газе, сообщила газета... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:49
2024-09-02T07:49
египет
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
мухаммед мурси
в мире
турция
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АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Абдельфаттах Ас-Сиси на переговорах в Анкаре в среду обсудят шаги по прекращению огня в Газе, сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники. Президент Египта 4 сентября посетит Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом, сообщил ранее РИА Новости египетский осведомленный источник. Встреча на уровне глав государств состоится в рамках нормализации отношений, которые с 2013 года находились в кризисе. "На встрече будут обсуждаться три важнейшие темы. В первую очередь лидеры двух стран обсудят шаги по прекращению огня в Газе и усилия по оказанию гуманитарной помощи. Важным пунктом повестки дня также станет расширение сотрудничества в соответствии с целью увеличения объема торговли между двумя странами, который составляет около 10 миллиардов долларов, до 15 миллиардов долларов. Среди соглашений в области обороны - поставка турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Египет. Ожидается, что лидеры двух стран также подробно обсудят региональные вопросы, такие как Восточное Средиземноморье и Ливия", - пишет издание. В феврале Эрдоган впервые за 12 лет посетил Египет в рамках нормализации отношений между Каиром и Анкарой. В июле 2023 года страны впервые за десять лет назначили послов. Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.
https://ria.ru/20240902/soglashenie-1969876174.html
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египет
анкара (провинция)
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египет, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мухаммед мурси, в мире, турция
Египет, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаммед Мурси, В мире, Турция
СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе

Milliyet: лидеры Турции и Египта обсудят на переговорах в Анкаре усилия по Газе

© AFP 2024 / BASHAR TALEBПалестинцы покидают лагерь Эль-Бурейдж
Палестинцы покидают лагерь Эль-Бурейдж - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AFP 2024 / BASHAR TALEB
Палестинцы покидают лагерь Эль-Бурейдж. Архивное фото
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АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Абдельфаттах Ас-Сиси на переговорах в Анкаре в среду обсудят шаги по прекращению огня в Газе, сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники.
Президент Египта 4 сентября посетит Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом, сообщил ранее РИА Новости египетский осведомленный источник. Встреча на уровне глав государств состоится в рамках нормализации отношений, которые с 2013 года находились в кризисе.
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"На встрече будут обсуждаться три важнейшие темы. В первую очередь лидеры двух стран обсудят шаги по прекращению огня в Газе и усилия по оказанию гуманитарной помощи. Важным пунктом повестки дня также станет расширение сотрудничества в соответствии с целью увеличения объема торговли между двумя странами, который составляет около 10 миллиардов долларов, до 15 миллиардов долларов. Среди соглашений в области обороны - поставка турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Египет. Ожидается, что лидеры двух стран также подробно обсудят региональные вопросы, такие как Восточное Средиземноморье и Ливия", - пишет издание.
В феврале Эрдоган впервые за 12 лет посетил Египет в рамках нормализации отношений между Каиром и Анкарой. В июле 2023 года страны впервые за десять лет назначили послов.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.
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ЕгипетАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМухаммед МурсиВ миреТурция
 
 
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