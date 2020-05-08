Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T05:48
https://ria.ru/20200508/1571132453.html
Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
https://cdn23.img.ria.ru/images/149316/79/1493167927_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_1fbbe9d809853d87f1ff91c932e32e8e.jpg
РИА Новости

Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache

05:48 08.05.2020
452
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВертолет AH-64 Apache
Вертолет AH-64 Apache
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Вертолет AH-64 Apache . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Американская администрация одобрила продажу в Египет более 40 ударных вертолетов Apache на сумму 2,3 миллиарда долларов, сообщило управление военного сотрудничества министерства обороны США.
"Государственный департамент вынес решение, одобряющее возможную продажу правительству Египта 43 ударных вертолетов AH-64E Apache с предполагаемой стоимостью 2,3 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
С момента свержения в Египте в 2013 году президента Мухаммеда Мурси отношения между Вашингтоном и Каиром переживали период охлаждения. Вашингтон тогда резко ограничил свою поддержку египетским властям и отменил поставку Каиру десяти вертолетов Apache, а затем объявил о приостановке поставок другой военной техники, а также запчастей для нее. Однако у в апреле 2017 года администрация США приняла решение возобновить в полном объеме поставки вооружений.
Американский истребитель F-35
31 января, 17:29
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
2012312
Обсудить 0
Министерство обороны СШАГосударственный департамент СШАСШАЕгипетБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат "Цирконом"
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Самолет в Международном аэропорту Шереметьево
Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
Сотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
ВКС России
В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
Маск произнес странное имя сына
Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
Атомная подводная лодка проекта 885 Ясень
"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
Вид на Каир, Египет
Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
23:39В Перу продлили карантин из-за коронавируса
Лента новостейМолния