В ООН призвали к независимому расследованию смерти Мурси

ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести независимое расследование смерти бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси, чтобы выяснить, оказали ли влияние на гибель условия его содержания под стражей, заявил во вторник официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.
"Выражались озабоченности в отношении условий содержания Мурси под стражей, в том числе в связи с неадекватным предоставлением медицинской помощи, а также недостаточным предоставлением доступа к его адвокатам и семье за почти шесть лет содержания под стражей. Таким образом, расследование должно затрагивать все аспекты обращения властей с Мурси, чтобы выяснить, оказали ли влияние на смерть условия его содержания под стражей", - заявил он.
Колвилл подчеркнул, что расследование смерти бывшего главы Египта должно быть независимым и тщательным, и проведено судебными или иными независимыми органами.
Экс-президент Египта 67-летний Мухаммед Мурси скончался в понедельник во время суда по делу о шпионаже. Согласно заявлению генерального прокурора, Мурси упал в клетке во время перерыва между заседаниями и потерял сознание. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. При внешнем осмотре на его теле не нашли видимых повреждений. За несколько минут до приступа экс-глава государства выступил с пятиминутной речью перед судьей.