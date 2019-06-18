В ООН призвали к независимому расследованию смерти Мурси

ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести независимое расследование смерти бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси, чтобы выяснить, оказали ли влияние на гибель условия его содержания под стражей, заявил во вторник официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

"Выражались озабоченности в отношении условий содержания Мурси под стражей, в том числе в связи с неадекватным предоставлением медицинской помощи, а также недостаточным предоставлением доступа к его адвокатам и семье за почти шесть лет содержания под стражей. Таким образом, расследование должно затрагивать все аспекты обращения властей с Мурси, чтобы выяснить, оказали ли влияние на смерть условия его содержания под стражей", - заявил он.

Колвилл подчеркнул, что расследование смерти бывшего главы Египта должно быть независимым и тщательным, и проведено судебными или иными независимыми органами.