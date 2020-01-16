СМИ: поверенного в делах Турции вызвали в МИД Египта

КАИР, 16 янв - РИА Новости. Временный поверенный в делах Временный поверенный в делах Турции в Каире был вызван в четверг в египетский МИД после критики Анкары в адрес Каира из-за задержания сотрудников турецкого государственного информационного агентства Anadolu, сообщает издание Youm7

Anadolu в среду сообщило, что египетская полиция провела обыск в его каирском офисе, четыре сотрудника взяты под стражу и увезены в неизвестном направлении, среди задержанных один гражданин Турции. Турецкий МИД заявил, что решительно осуждает задержание.

"В МИД Египта был вызван временный поверенный в делах Турции в Каире. Ему было выражено решительное несогласие с заявлением, сделанным МИД Турции, в отношении правовых мер, принятых Египтом против незаконной турецкой электронной ячейки", - пишет СМИ со ссылкой на источник.

Согласно ранее распространенному заявлению МВД Египта, силы национальной безопасности задержали один из "турецких информационных электронных комитетов в рамках усилий, направленных на "раскрытие планов террористической группировки "Братья-мусульмане"* и поддерживающих ее государств по нанесению ущерба стране (Египту – ред.) и разрушению ее устоев".

Министерство сообщило, что были задержаны четыре члена этого "комитета", один из них является турецким гражданином, остальные трое, согласно заявлению, - члены группировки "Братья-мусульмане"*. МВД подчеркнуло, что "комитет" действовал под прикрытием исследовательского центра, который был создан "Братьями-мусульманами"* при поддержке Турции.

Сообщается, что он "готовил негативные сообщения, в которых содержалась ложная и сфабрикованная информация о политической и экономической ситуации, а также обстановке в сферах безопасности и прав" в Египте. В заявлении также отмечается, что "эта информация затем передавалась в штаб-квартиру агентства в Турции".

Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента.

Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского посла.