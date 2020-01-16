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СМИ: поверенного в делах Турции вызвали в МИД Египта
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РИА Новости

СМИ: поверенного в делах Турции вызвали в МИД Египта

19:15 16.01.2020 (обновлено: 19:16 16.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкКаир
Каир
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Каир. Архивное фото
КАИР, 16 янв - РИА Новости. Временный поверенный в делах Турции в Каире был вызван в четверг в египетский МИД после критики Анкары в адрес Каира из-за задержания сотрудников турецкого государственного информационного агентства Anadolu, сообщает издание Youm7.
Anadolu в среду сообщило, что египетская полиция провела обыск в его каирском офисе, четыре сотрудника взяты под стражу и увезены в неизвестном направлении, среди задержанных один гражданин Турции. Турецкий МИД заявил, что решительно осуждает задержание.
"В МИД Египта был вызван временный поверенный в делах Турции в Каире. Ему было выражено решительное несогласие с заявлением, сделанным МИД Турции, в отношении правовых мер, принятых Египтом против незаконной турецкой электронной ячейки", - пишет СМИ со ссылкой на источник.
Согласно ранее распространенному заявлению МВД Египта, силы национальной безопасности задержали один из "турецких информационных электронных комитетов в рамках усилий, направленных на "раскрытие планов террористической группировки "Братья-мусульмане"* и поддерживающих ее государств по нанесению ущерба стране (Египту – ред.) и разрушению ее устоев".
Виды Каира
Вчера, 03:47
В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Министерство сообщило, что были задержаны четыре члена этого "комитета", один из них является турецким гражданином, остальные трое, согласно заявлению, - члены группировки "Братья-мусульмане"*. МВД подчеркнуло, что "комитет" действовал под прикрытием исследовательского центра, который был создан "Братьями-мусульманами"* при поддержке Турции.
Сообщается, что он "готовил негативные сообщения, в которых содержалась ложная и сфабрикованная информация о политической и экономической ситуации, а также обстановке в сферах безопасности и прав" в Египте. В заявлении также отмечается, что "эта информация затем передавалась в штаб-квартиру агентства в Турции".
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента.
Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского посла.
*Запрещенная в России террористическая организация
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
20 июня 2019, 12:20
МИД Египта назвал высказывания Эрдогана о смерти Мурси безответственными
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МИД ЕгиптаМухаммед МурсиТурцияЕгипетВ мире
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