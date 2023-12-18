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Действующий президент Египта ас-Сиси одержал победу на выборах - РИА Новости, 18.12.2023
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15:51 18.12.2023 (обновлено: 16:27 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/egypt-1916527150.html
Действующий президент Египта ас-Сиси одержал победу на выборах
Действующий президент Египта ас-Сиси одержал победу на выборах - РИА Новости, 18.12.2023
Действующий президент Египта ас-Сиси одержал победу на выборах
Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов, заявил глава РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:51
2023-12-18T16:27
политика
египет
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КАИР, 18 дек - РИА Новости. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов, заявил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.Таким образом, 69-летний ас-Сиси будет президентом Египта уже третий срок подряд."Абдель Фаттах ас-Сиси избран президентом Египта на шесть лет", - объявил Бадави.За ас-Сиси отдали свои голоса более 39,7 миллиона граждан Египта. Следующий за ним лидер "Республиканской народной партии" Хазем Омар получил всего 4,5%.Два других кандидата - председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран и глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама - набрали 4% и 1,9% соответственно.Бадави отметил, что явка на нынешних президентских выборах стала самой высокой в истории страны, она составила 66,8%. Он также подчеркнул, что выборы прошли прозрачно.Избирком Египта ранее заявил, что не получал жалоб на процесс голосования после первого тура выборов в стране.Выборы в Египте проходили три дня - 10, 11 и 12 декабря. Избирательные участки открывались в 09.00 по местному времени (10.00 мск) и закрывались в 21.00. Возможность проголосовать имели порядка 67 миллионов египтян. Во время выборов на территории страны работали 9376 избирательных участков. Наблюдали за избирательным процессом 14 международных организаций и 220 международных наблюдателей.Выборы президента Египта за пределами страны состоялись 1-3 декабря. Голосование проходило в 137 избирательных участках в 121 стране.Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации "Братья-мусульмане"*. В 2018 году он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.* Организация запрещена на территории России
https://ria.ru/20231218/as-sisi-1914675096.html
https://ria.ru/20231210/egipet-1914548699.html
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политика, египет
Политика, Египет
Действующий президент Египта ас-Сиси одержал победу на выборах

Действующий президент Египта ас-Сиси победил на выборах с 89,6% голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 18 дек - РИА Новости. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов, заявил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.
Таким образом, 69-летний ас-Сиси будет президентом Египта уже третий срок подряд.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Биография Абделя Фаттаха ас-Сиси
Вчера, 16:25
"Абдель Фаттах ас-Сиси избран президентом Египта на шесть лет", - объявил Бадави.
За ас-Сиси отдали свои голоса более 39,7 миллиона граждан Египта. Следующий за ним лидер "Республиканской народной партии" Хазем Омар получил всего 4,5%.
Два других кандидата - председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран и глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама - набрали 4% и 1,9% соответственно.
Бадави отметил, что явка на нынешних президентских выборах стала самой высокой в истории страны, она составила 66,8%. Он также подчеркнул, что выборы прошли прозрачно.
Избирком Египта ранее заявил, что не получал жалоб на процесс голосования после первого тура выборов в стране.
Выборы в Египте проходили три дня - 10, 11 и 12 декабря. Избирательные участки открывались в 09.00 по местному времени (10.00 мск) и закрывались в 21.00. Возможность проголосовать имели порядка 67 миллионов египтян. Во время выборов на территории страны работали 9376 избирательных участков. Наблюдали за избирательным процессом 14 международных организаций и 220 международных наблюдателей.
Выборы президента Египта за пределами страны состоялись 1-3 декабря. Голосование проходило в 137 избирательных участках в 121 стране.
Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации "Братья-мусульмане"*. В 2018 году он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.
Жители голосуют на избирательном участке в Каире на выборах президента Египта - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Процедура выборов президента Египта
10 декабря, 00:59
* Организация запрещена на территории России
 
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