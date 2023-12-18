https://ria.ru/20231218/egypt-1916527150.html

Действующий президент Египта ас-Сиси одержал победу на выборах

Действующий президент Египта ас-Сиси одержал победу на выборах - РИА Новости, 18.12.2023

Действующий президент Египта ас-Сиси одержал победу на выборах

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов, заявил глава РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:51

2023-12-18T15:51

2023-12-18T16:27

политика

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914629351_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_6ceffdacf839b3a5f916ef45944c3006.jpg

КАИР, 18 дек - РИА Новости. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов, заявил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.Таким образом, 69-летний ас-Сиси будет президентом Египта уже третий срок подряд."Абдель Фаттах ас-Сиси избран президентом Египта на шесть лет", - объявил Бадави.За ас-Сиси отдали свои голоса более 39,7 миллиона граждан Египта. Следующий за ним лидер "Республиканской народной партии" Хазем Омар получил всего 4,5%.Два других кандидата - председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран и глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама - набрали 4% и 1,9% соответственно.Бадави отметил, что явка на нынешних президентских выборах стала самой высокой в истории страны, она составила 66,8%. Он также подчеркнул, что выборы прошли прозрачно.Избирком Египта ранее заявил, что не получал жалоб на процесс голосования после первого тура выборов в стране.Выборы в Египте проходили три дня - 10, 11 и 12 декабря. Избирательные участки открывались в 09.00 по местному времени (10.00 мск) и закрывались в 21.00. Возможность проголосовать имели порядка 67 миллионов египтян. Во время выборов на территории страны работали 9376 избирательных участков. Наблюдали за избирательным процессом 14 международных организаций и 220 международных наблюдателей.Выборы президента Египта за пределами страны состоялись 1-3 декабря. Голосование проходило в 137 избирательных участках в 121 стране.Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации "Братья-мусульмане"*. В 2018 году он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.* Организация запрещена на территории России

https://ria.ru/20231218/as-sisi-1914675096.html

https://ria.ru/20231210/egipet-1914548699.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, египет