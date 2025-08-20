https://ria.ru/20250820/bastrykin-2036528621.html

Биография Александра Бастрыкина

Генерал юстиции Александр Иванович Бастрыкин родился 27 августа 1953 года в Пскове в семье рабочих, участников Великой Отечественной войны.В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургский) государственного университета имени А.А. Жданова (ЛГУ), а в 1980 году – аспирантуру ЛГУ. Доктор юридических наук (1987). Профессор (1991).В 1975-1978 годах работал в органах внутренних дел Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в должности инспектора уголовного розыска, следователя.В 1980-1988 годах Бастрыкин преподавал на кафедре уголовного процесса и криминалистики ЛГУ.Одновременно занимался общественно-политической деятельностью. В 1980-1982 годах был секретарем комитета ВЛКСМ ЛГУ. С 1982 по 1983 год – секретарь Ленинградского горкома ВЛКСМ. В 1983-1985 годах – секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ. В 1986-1988 годах – заместитель секретаря парткома ЛГУ.В 1988-1991 годах Бастрыкин занимал должность директора Института усовершенствования квалификации прокурорско-следственных работников при Прокуратуре СССР (ныне Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генпрокуратуры РФ), заведующего кафедрой следственной тактики.В 1992-1995 годах – ректор и профессор Санкт-Петербургского юридического института.С 1995 по 1996 год – заведующий кафедрой транспортного права, профессор Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций (ныне Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова).В 1998-2001 годах – директор Северо-Западного филиала (Санкт-Петербургского юридического института) Российской правовой академии Министерства юстиции РФ (ныне – Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции).Одновременно в 1996-1998 годах был помощником командующего войсками Северо-Западного округа внутренних войск Министерства внутренних дел РФ по правовой работе – начальником правового управления округа.В 2001-2006 годах – руководитель Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу.С июня 2006 года занимал пост начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу.С октября 2006 года – заместитель генерального прокурора Российской Федерации.22 июня 2007 года Бастрыкин был назначен первым заместителем генерального прокурора РФ – председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ. 4 октября 2010 года был назначен исполняющим обязанности председателя Следственного комитета РФ, 14 января 2011 года –председателем Следственного комитета РФ. Александр Бастрыкин ведет преподавательскую деятельность. Является профессором кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета, профессором кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, профессором кафедры уголовного права и процесса Санкт-Петербургский института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции, профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации. Автор более 150 научных трудов по актуальным проблемам теории государства и права, уголовного и международного права, уголовного процесса и криминалистики.Член президиума Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и член Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.Член Национального антитеррористического комитета. Александр Бастрыкин является председателем консультативного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и председателем координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов.Является почетным председателем Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов "Союз ветеранов следствия".Член Попечительского совета Дипломатической академии МИД России.Входит в попечительский совет Фонда содействия возрождению и развитию культурного и духовного наследия "Малый театр". Член Союза писателей России. Александр Бастрыкин – государственный советник юстиции 1-го класса (2006). Генерал юстиции Российской Федерации (2016). Заслуженный юрист Российской Федерации (2007).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2008) и III степеней, Почета (2014), Александра Невского (2013), Петра Великого (2024). Удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского (II степени) Русской православной церкви (2023). Имеет общественные награды (в том числе в 2022 году стал лауреатом высшей юридической премии "Юрист года"), награды ряда зарубежных государств, наградное оружие.Бастрыкин является почетным работником юстиции Российской Федерации, почетным работником прокуратуры Российской Федерации, почетным работником Следственного комитета Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

