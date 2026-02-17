Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 17 фев – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства 14-летней девочки в Северной Осетии, говорится в сообщении ведомства.

В понедельник вечером ГУМВД РФ по региону сообщало, что 14-летняя девочка, которую с тяжелыми ранами обнаружили родственники, умерла в больнице в Северной Осетии. Полиция задержала подозреваемого.