Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/bastrykin-2074968268.html
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии - РИА Новости, 17.02.2026
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства 14-летней девочки в Северной Осетии, говорится в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:58:00+03:00
2026-02-17T14:58:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20260211/frjazino-2073576025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства девочки в Северной Осетии

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 17 фев – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства 14-летней девочки в Северной Осетии, говорится в сообщении ведомства.
"Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства… 14-летней девочки. По подозрению в совершении преступления задержан её брат, нанесший девочке ножевые ранения", – говорится в сообщении СК РФ на платформе Max.
В понедельник вечером ГУМВД РФ по региону сообщало, что 14-летняя девочка, которую с тяжелыми ранами обнаружили родственники, умерла в больнице в Северной Осетии. Полиция задержала подозреваемого.
По данным СУСК, подозреваемым является 17-летний брат девочки.
На месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино
11 февраля, 09:19
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала