Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства 14-летней девочки в Северной Осетии, говорится в... РИА Новости, 17.02.2026
россия
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростка в Северной Осетии
ПЯТИГОРСК, 17 фев – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту убийства 14-летней девочки в Северной Осетии, говорится в сообщении ведомства.
"Председатель Следственного комитета России
затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства… 14-летней девочки. По подозрению в совершении преступления задержан её брат, нанесший девочке ножевые ранения", – говорится в сообщении СК
РФ на платформе Max
.
В понедельник вечером ГУМВД РФ по региону сообщало, что 14-летняя девочка, которую с тяжелыми ранами обнаружили родственники, умерла в больнице в Северной Осетии. Полиция задержала подозреваемого.
По данным СУСК, подозреваемым является 17-летний брат девочки.