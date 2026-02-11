Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство во Фрязино, где в машине на железнодорожном переезде взорвалось неустановленное устройство и был ранен мужчина, сообщает ведомство.
Во вторник в подмосковном главке СК России сообщили РИА Новости, что на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел взрыв. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ.
"Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство в Московской области... Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить оперативный доклад о первоначальных результатах следствия", - говорится в сообщении СК РФ на платформе Max.
Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.