Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/frjazino-2073576025.html
Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино
Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино - РИА Новости, 11.02.2026
Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство во Фрязино, где в машине на... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:19:00+03:00
2026-02-11T09:19:00+03:00
россия
фрязино
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073573925_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_abc4dd53fccd1c9c257695575b09f0ce.jpg
https://ria.ru/20260102/podolsk-2066090850.html
россия
фрязино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073573925_83:0:1034:713_1920x0_80_0_0_1b042afd2ec498e5ba8a188b8e01f607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, фрязино, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино

Бастрыкину доложат о расследовании дела о покушении на убийство во Фрязино

© Следком/TelegramНа месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино
На месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Следком/Telegram
На месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство во Фрязино, где в машине на железнодорожном переезде взорвалось неустановленное устройство и был ранен мужчина, сообщает ведомство.
Во вторник в подмосковном главке СК России сообщили РИА Новости, что на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел взрыв. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ.
"Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство в Московской области... Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить оперативный доклад о первоначальных результатах следствия", - говорится в сообщении СК РФ на платформе Max.
Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
2 января, 17:53
 
РоссияФрязиноМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала