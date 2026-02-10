В Москве возбудили дело, после того как семиклассницу ударило током

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве после того, как семиклассница потеряла сознание и была госпитализирована после инцидента в школе, сообщает СК России.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, школьница якобы получила электрический удар от турникета в московской школе и попала в реанимацию. Позже РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования произошедшее назвали "инцидентом, в результате которого ученица 7 класса потеряла сознание и была госпитализирована", была начата "всесторонняя проверка".