В Москве возбудили дело, после того как семиклассницу ударило током - РИА Новости, 10.02.2026
16:56 10.02.2026
В Москве возбудили дело, после того как семиклассницу ударило током
В Москве возбудили дело, после того как семиклассницу ударило током
Уголовное дело возбуждено в Москве после того, как семиклассница потеряла сознание и была госпитализирована после инцидента в школе, сообщает СК России. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело, после того как семиклассницу ударило током

В Москве возбудили дело, после того как семиклассницу ударило током в школе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве после того, как семиклассница потеряла сознание и была госпитализирована после инцидента в школе, сообщает СК России.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, школьница якобы получила электрический удар от турникета в московской школе и попала в реанимацию. Позже РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования произошедшее назвали "инцидентом, в результате которого ученица 7 класса потеряла сознание и была госпитализирована", была начата "всесторонняя проверка".
"Столичными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного главка Сергею Ярошу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе
28 января, 18:57
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
