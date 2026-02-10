В Москве возбудили дело, после того как семиклассницу ударило током

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве после того, как семиклассница потеряла сознание и была госпитализирована после инцидента в школе, сообщает СК России.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, школьница якобы получила электрический удар от турникета в московской школе и попала в реанимацию. Позже РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования произошедшее назвали "инцидентом, в результате которого ученица 7 класса потеряла сознание и была госпитализирована", была начата "всесторонняя проверка".
"Столичными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного главка Сергею Ярошу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
