Смольянинова* объявили в международный розыск
10:38 12.02.2026 (обновлено: 15:37 12.02.2026)
Смольянинова* объявили в международный розыск
Смольянинова* объявили в международный розыск - РИА Новости, 12.02.2026
Смольянинова* объявили в международный розыск
Расследование в отношении актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в фейках о российской армии, завершилось, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 12.02.2026
россия
мариуполь
артур смольянинов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия, мариуполь, артур смольянинов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Мариуполь, Артур Смольянинов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Смольянинова* объявили в международный розыск

Смольянинова объявили в международный розыск и арестовали его имущество

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Расследование в отношении актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в фейках о российской армии, завершилось, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Дана уголовно-правовая оценка высказываниям актера Артура Смольянинова*. Из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих", — говорится в релизе.
Речь об этом шла на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих, которое председатель СК Александр Бастрыкин провел в Мариуполе. Там ему доложили также об уголовных делах по фактам распространения фейков.
Смольянинову* заочно предъявили обвинение и объявили его в международный розыск. На имущество актера наложили арест.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
РоссияМариупольАртур СмольяниновАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала