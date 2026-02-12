https://ria.ru/20260212/smolyaninov-2073840110.html
Смольянинова* объявили в международный розыск
Смольянинова* объявили в международный розыск - РИА Новости, 12.02.2026
Смольянинова* объявили в международный розыск
Расследование в отношении актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в фейках о российской армии, завершилось, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:38:00+03:00
2026-02-12T10:38:00+03:00
2026-02-12T15:37:00+03:00
Смольянинова* объявили в международный розыск
Смольянинова объявили в международный розыск и арестовали его имущество