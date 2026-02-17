https://ria.ru/20260217/peterburg-2074854824.html
Появились подробности о пропавших в Петербурге сестрах
Появились подробности о пропавших в Петербурге сестрах - РИА Новости, 17.02.2026
Появились подробности о пропавших в Петербурге сестрах
Две сестры из Санкт-Петербурга, которых ищут в 15 регионах России, пока не выходили на связь с оставшимися в городе родственниками, сообщила РИА Новости их...
происшествия
санкт-петербург
россия
ульяновская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
ульяновская область
Появились подробности о пропавших в Петербурге сестрах
Сестры из Петербурга, которых ищут в 15 регионах, не выходили на связь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Две сестры из Санкт-Петербурга, которых ищут в 15 регионах России, пока не выходили на связь с оставшимися в городе родственниками, сообщила РИА Новости их бабушка.
Двенадцатого февраля в пресс-службе петербургского отряда поисковиков сообщили РИА Новости о поступлении 9 февраля заявки на поиск 11-летней и 18-летней сестер из Санкт-Петербурга
от их отца. В оперативных службах уточнили, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области
, информация проверяется. Следователи ведут проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей, о ее ходе будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину
. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт", в настоящее время поиск сестер распространен еще на 13 регионов России, помимо Петербурга и Ленинградской области
.
"Нет, не выходили (на связь - ред.)... Они выходили на связь только посредством видео, присланного поисковикам. Где говорят, что они отрекаются от документов, находятся с матерью", – рассказала бабушка 11-летней девочки и ее старшей сестры.
Ранее в СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. На ней 18-летняя девушка говорит, что вольна проживать где хочет и с кем хочет, что отец "заставлял их пользоваться документами и школьной карточкой". Также на видео рядом с ней находятся младшая сестра и мать.