Появились подробности о пропавших в Петербурге сестрах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Две сестры из Санкт-Петербурга, которых ищут в 15 регионах России, пока не выходили на связь с оставшимися в городе родственниками, сообщила РИА Новости их бабушка.

РФ Двенадцатого февраля в пресс-службе петербургского отряда поисковиков сообщили РИА Новости о поступлении 9 февраля заявки на поиск 11-летней и 18-летней сестер из Санкт-Петербурга от их отца. В оперативных службах уточнили, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области , информация проверяется. Следователи ведут проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей, о ее ходе будет доложено председателю СК Александру Бастрыкину . Как сообщали РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт", в настоящее время поиск сестер распространен еще на 13 регионов России, помимо Петербурга и Ленинградской области

"Нет, не выходили (на связь - ред.)... Они выходили на связь только посредством видео, присланного поисковикам. Где говорят, что они отрекаются от документов, находятся с матерью", – рассказала бабушка 11-летней девочки и ее старшей сестры.