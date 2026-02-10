ВККС разрешила возбудить дело о взятке против главы горсуда в ЛНР

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело в отношении председателя Антрацитовского городского суда Луганской Народной Республики Сергея Костулина за получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Костулин присутствовал в заседании и заявил, что не согласен с представлением Бастрыкина.