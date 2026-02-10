Рейтинг@Mail.ru
19:18 10.02.2026
ВККС разрешила возбудить дело о взятке против главы горсуда в ЛНР
ВККС разрешила возбудить дело о взятке против главы горсуда в ЛНР
ВККС разрешила возбудить дело о взятке против главы горсуда в ЛНР

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело в отношении председателя Антрацитовского городского суда Луганской Народной Республики Сергея Костулина за получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Об этом ранее попросил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По данным следствия, Костулин, зная о расследовании в полиции дела против местного жителя, в октябре 2023 года в городе Антраците предложил знакомому быть посредником при получении взятки от сестры фигуранта дела. За вознаграждение Костулин гарантировал назначение минимально возможного наказания. 14 июня 2024 года в Антрацитовском районе Костулин получил от посредника, действовавшего под контролем УФСБ, взятку в 1,5 миллиона рублей.
Костулин присутствовал в заседании и заявил, что не согласен с представлением Бастрыкина.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
17 ноября 2025, 13:27
 
РоссияАнтрацит (Луганская область)Александр Бастрыкин
 
 
