Бастрыкин заинтересовался госпитализацией 12 человек в пансионате в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
18:57 09.02.2026
Бастрыкин заинтересовался госпитализацией 12 человек в пансионате в Москве
происшествия
россия
москва
новая москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия, россия, москва, новая москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Москва, Новая Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Бастрыкин заинтересовался госпитализацией 12 человек в пансионате в Москве

Бастрыкин поручил доложить о госпитализации 12 постояльцев пансионата в Москве

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о госпитализации 12 постояльцев московского пансионата, сообщили в пресс-службе СК России.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что ведомство проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ. Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Бастрыкин запросил доклад об избиении подростками супругов в Кузбассе
Вчера, 17:35
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Сергею Ярошу доложить о ходе расследования уголовного дела", - сказали в ведомстве.
СК РФ, ссылаясь на сообщения из соцмедиа, также сообщил, что постояльцев преклонного возраста принудительно связывали на ночь в пансионате и у них были обнаружены синяки. Председатель также поручил доложить по указанным доводам.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из КБР
Вчера, 13:14
 
