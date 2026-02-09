https://ria.ru/20260209/bystrykin-2073262726.html
Бастрыкин запросил доклад об избиении подростками супругов в Кузбассе
Бастрыкин запросил доклад об избиении подростками супругов в Кузбассе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения подростков на супругов в... РИА Новости, 09.02.2026
