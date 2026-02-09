Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад об избиении подростками супругов в Кузбассе - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/bystrykin-2073262726.html
Бастрыкин запросил доклад об избиении подростками супругов в Кузбассе
Бастрыкин запросил доклад об избиении подростками супругов в Кузбассе - РИА Новости, 09.02.2026
Бастрыкин запросил доклад об избиении подростками супругов в Кузбассе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения подростков на супругов в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:35:00+03:00
2026-02-09T17:35:00+03:00
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113861_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_64cf3b3edc30614469fffc2b26c45c6a.jpg
https://ria.ru/20260209/poiski-2073088811.html
россия
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113861_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_3acca22fdebfb7373a01faa2add5feb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад об избиении подростками супругов в Кузбассе

Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростками супругов в Кузбассе

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 9 фев – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения подростков на супругов в Кемерово, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что в Кемерово местный житель сделал замечание группе подростков, снявших соседнюю квартиру, за нарушение тишины в ночное время, в ответ молодые люди стали вести себя агрессивно и напали на мужчину и его супругу, причинив им телесные повреждения.
"Следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу Курочкину П.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
Вчера, 01:19
 
ПроисшествияРоссияКемеровоКемеровская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала