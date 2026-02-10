ВККС разрешила возбудить дела против трех ставропольских судей

Согласно изложенным материалам, Хрипунов дважды обещал поспособствовать в вынесении решений об изменении меры пресечения обвиняемому с заключения под стражу на домашний арест за взятки в 1 и 3 миллиона рублей, однако суды оставляли решения без изменений, поэтому денег Хрипунов так и не получил. Кроме того, он получил 500 тысяч рублей за способствование в вынесении решения по гражданскому делу.