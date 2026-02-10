ВККС разрешила возбудить дела против трех ставропольских судей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации дала согласие на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех отставных судей Ставропольского края, передает корреспондент РИА Новости.
ВККС удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина, дав согласие на возбуждение дел против заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова по фактам двух попыток, а также получении взятки; экс-заместителя председателя Невинномысского городского суда Артема Сергеева о посредничестве во взяточничестве; судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова за посредничество, а также получение взятки.
Согласно изложенным материалам, Хрипунов дважды обещал поспособствовать в вынесении решений об изменении меры пресечения обвиняемому с заключения под стражу на домашний арест за взятки в 1 и 3 миллиона рублей, однако суды оставляли решения без изменений, поэтому денег Хрипунов так и не получил. Кроме того, он получил 500 тысяч рублей за способствование в вынесении решения по гражданскому делу.
ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева
24 ноября 2025, 13:00