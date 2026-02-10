Рейтинг@Mail.ru
ВККС разрешила возбудить дела против трех ставропольских судей
19:13 10.02.2026
ВККС разрешила возбудить дела против трех ставропольских судей
происшествия
россия
ставрополь
александр бастрыкин
артём сергеев
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский краевой суд
происшествия, россия, ставрополь, александр бастрыкин, артём сергеев, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский краевой суд
Происшествия, Россия, Ставрополь, Александр Бастрыкин, Артём Сергеев, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский краевой суд
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации дала согласие на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех отставных судей Ставропольского края, передает корреспондент РИА Новости.
ВККС удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина, дав согласие на возбуждение дел против заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова по фактам двух попыток, а также получении взятки; экс-заместителя председателя Невинномысского городского суда Артема Сергеева о посредничестве во взяточничестве; судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова за посредничество, а также получение взятки.
Согласно изложенным материалам, Хрипунов дважды обещал поспособствовать в вынесении решений об изменении меры пресечения обвиняемому с заключения под стражу на домашний арест за взятки в 1 и 3 миллиона рублей, однако суды оставляли решения без изменений, поэтому денег Хрипунов так и не получил. Кроме того, он получил 500 тысяч рублей за способствование в вынесении решения по гражданскому делу.
ПроисшествияРоссияСтавропольАлександр БастрыкинАртём СергеевСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский краевой суд
 
 
