В Перми возбудили дело после нападения мужчины на девушку в баре

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в баре на улице Окулова в Перми накануне Дня всех влюбленных мужчина "приставал" к девушке. Когда она отвергла его ухаживания, он стал ее бить: сломал нос и выбил четыре зуба. Уточнялось, что аналогичные травмы, вероятно, получила еще одна пермячка. Агрессивный посетитель вступил с ней в конфликт в развлекательном заведении, а потом догнал на улице и ударил кулаком в лицо.