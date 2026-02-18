https://ria.ru/20260218/perm-2075341074.html
В Перми возбудили дело после нападения мужчины на девушку в баре
В Перми возбудили дело после нападения мужчины на девушку в баре - РИА Новости, 18.02.2026
В Перми возбудили дело после нападения мужчины на девушку в баре
Следователи возбудили дело о хулиганство после истории с нападением мужчины на посетительницу пермского бара, которой агрессор сломал нос и выбил зубы накануне... РИА Новости, 18.02.2026
В Перми возбудили дело после нападения мужчины на отвергнувшую его девушку
ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости.
Следователи возбудили дело о хулиганство после истории с нападением мужчины на посетительницу пермского бара, которой агрессор сломал нос и выбил зубы накануне Дня всех влюбленных, следует из сообщения СУСК
по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в баре на улице Окулова в Перми накануне Дня всех влюбленных мужчина "приставал" к девушке. Когда она отвергла его ухаживания, он стал ее бить: сломал нос и выбил четыре зуба. Уточнялось, что аналогичные травмы, вероятно, получила еще одна пермячка. Агрессивный посетитель вступил с ней в конфликт в развлекательном заведении, а потом догнал на улице и ударил кулаком в лицо.
"По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Также глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом. Он попросил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.