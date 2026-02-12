СК заочно обвинил украинского командира Щепцова в пяти терактах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следственный комитет России заочно обвинил командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ Александра Щепцова в пяти терактах, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих.
"За совершение преступлений против общественной безопасности к уголовной ответственности также привлечен командир 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ Александр Щепцов. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении пяти террористических актов... Щепцов объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Как полагают российские следователи, по приказам Щепцова в 2024-2025 годах с применением безэкипажных надводных катеров были атакованы объекты гражданской морской инфраструктуры в Черном море и частные домовладения на побережье Туапсе. Отмечается, что размер ущерба превысил 38 миллионов рублей.