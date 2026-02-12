Рейтинг@Mail.ru
СК заочно обвинил украинского командира Щепцова в пяти терактах - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 12.02.2026 (обновлено: 10:34 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/sk-2073838278.html
СК заочно обвинил украинского командира Щепцова в пяти терактах
СК заочно обвинил украинского командира Щепцова в пяти терактах - РИА Новости, 12.02.2026
СК заочно обвинил украинского командира Щепцова в пяти терактах
Следственный комитет России заочно обвинил командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ Александра Щепцова в пяти терактах, он объявлен... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:31:00+03:00
2026-02-12T10:34:00+03:00
россия
в мире
мариуполь
черное море
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20260212/krym-2073838363.html
россия
мариуполь
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, мариуполь, черное море, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, В мире, Мариуполь, Черное море, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК заочно обвинил украинского командира Щепцова в пяти терактах

СК заочно обвинил украинского командира Щепцова в 5 терактах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следственный комитет России заочно обвинил командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ Александра Щепцова в пяти терактах, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих.
"За совершение преступлений против общественной безопасности к уголовной ответственности также привлечен командир 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ Александр Щепцов. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении пяти террористических актов... Щепцов объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Как полагают российские следователи, по приказам Щепцова в 2024-2025 годах с применением безэкипажных надводных катеров были атакованы объекты гражданской морской инфраструктуры в Черном море и частные домовладения на побережье Туапсе. Отмечается, что размер ущерба превысил 38 миллионов рублей.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Крыму вынесли приговор агенту СБУ, готовившему теракт
Вчера, 10:31
 
РоссияВ миреМариупольЧерное мореАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала