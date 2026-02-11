Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главой СК России возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ухтинского городского суда Республики Коми в отставке. Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), в отношении судьи Ухтинского городского суда в отставке Галины Найдиной", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Найдина переехала из Ухты в Тверскую область, не сообщив об этом в установленном порядке. Это привело к продолжению осуществления ей выплат компенсации за работу в условиях Крайнего Севера, хотя право на получение этих компенсаций было утрачено. Таким образом, в период с февраля 2014 года по сентябрь 2019 года она незаконно получила более 7 миллионов рублей.
"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы", - добавляется в сообщении.
