Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми
10:09 11.02.2026 (обновлено: 10:14 11.02.2026)
Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми
Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 11.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
республика коми, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ухта, александр бастрыкин
Республика Коми, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ухта, Александр Бастрыкин
© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главой СК России возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ухтинского городского суда Республики Коми в отставке. Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), в отношении судьи Ухтинского городского суда в отставке Галины Найдиной", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Найдина переехала из Ухты в Тверскую область, не сообщив об этом в установленном порядке. Это привело к продолжению осуществления ей выплат компенсации за работу в условиях Крайнего Севера, хотя право на получение этих компенсаций было утрачено. Таким образом, в период с февраля 2014 года по сентябрь 2019 года она незаконно получила более 7 миллионов рублей.
"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы", - добавляется в сообщении.
Республика КомиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУхтаАлександр Бастрыкин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
