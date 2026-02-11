Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении судьи в отставке Ухтинского горсуда Коми, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы", - добавляется в сообщении.