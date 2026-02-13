Рейтинг@Mail.ru
ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 13.02.2026 (обновлено: 12:13 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/voitlev-2074124542.html
ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева
ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева - РИА Новости, 13.02.2026
ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева
ВККС разрешила арестовать судью Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева, обвиняемого в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, передает... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:12:00+03:00
2026-02-13T12:13:00+03:00
происшествия
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260212/vzyatka-2073977187.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика адыгея
Происшествия, Республика Адыгея
ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева

ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВККС разрешила арестовать судью Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева, обвиняемого в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение глава коллегии Николай Тимошин.
Как стало известно в ходе заседания коллегии, информация о месте нахождения Воитлева отсутствует, на телефонные звонки он не отвечает.
ВККС в ноябре дала согласие на возбуждение дела против Воитлева, после чего председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против него дело. Воитлев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, с 10 июня 2023 по 11 января 2024 года Воитлев, исполнявший обязанности председателя Шовгеновского районного суда в Адыгее, получил от подсудимого через посредника взятку в 2,5 миллиона рублей за возвращение дела прокурору и снятие ареста с имущества фигуранта. Полномочия Воитлева прекращены в октябре 2025 года в связи с уходом в отставку.
Андрей Фалейчик - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки
12 февраля, 17:45
 
ПроисшествияРеспублика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала