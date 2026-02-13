ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВККС разрешила арестовать судью Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева, обвиняемого в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение глава коллегии Николай Тимошин.

Как стало известно в ходе заседания коллегии, информация о месте нахождения Воитлева отсутствует, на телефонные звонки он не отвечает.