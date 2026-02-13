https://ria.ru/20260213/voitlev-2074124542.html
ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева
ВККС разрешила арестовать адыгейского судью Воитлева
ВККС разрешила арестовать судью Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева, обвиняемого в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, передает... РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВККС разрешила арестовать судью Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева, обвиняемого в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение глава коллегии Николай Тимошин.
Как стало известно в ходе заседания коллегии, информация о месте нахождения Воитлева отсутствует, на телефонные звонки он не отвечает.
ВККС в ноябре дала согласие на возбуждение дела против Воитлева, после чего председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
возбудил против него дело. Воитлев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, с 10 июня 2023 по 11 января 2024 года Воитлев, исполнявший обязанности председателя Шовгеновского районного суда в Адыгее
, получил от подсудимого через посредника взятку в 2,5 миллиона рублей за возвращение дела прокурору и снятие ареста с имущества фигуранта. Полномочия Воитлева прекращены в октябре 2025 года в связи с уходом в отставку.