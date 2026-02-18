Рейтинг@Mail.ru
На Урале возбудили дело из-за истязания детей в соцучреждении - РИА Новости, 18.02.2026
03:07 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/rassledovanie-2075096589.html
На Урале возбудили дело из-за истязания детей в соцучреждении
На Урале возбудили дело из-за истязания детей в соцучреждении - РИА Новости, 18.02.2026
На Урале возбудили дело из-за истязания детей в соцучреждении
Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних воспитанников социального учреждения в Свердловской области, сообщается в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:07:00+03:00
2026-02-18T03:07:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
каменск-уральский
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251225/sk-2064734504.html
https://ria.ru/20251115/kriminal-2055185198.html
россия
свердловская область
каменск-уральский
урал
происшествия, россия, свердловская область, каменск-уральский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Россия, Свердловская область, Каменск-Уральский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале возбудили дело из-за истязания детей в соцучреждении

СК возбудил дело после истязания воспитанников соццентра на Урале

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних воспитанников социального учреждения в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
СК со ссылкой на сообщения в СМИ указывает, что в отношении воспитанников одного из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних города Каменска-Уральского с 2017 по 2022 год совершались противоправные действия одним из работников учреждения.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Бастрыкину доложат о проверке об истязаниях в детсаду в Краснодаре
25 декабря 2025, 22:06
"Председатель Следственного комитета России (Александр Бастрыкин - ред.) поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении воспитанников социального учреждения в Свердловской области... Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного СУСК доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации в СМИ.
Издевательства над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении
15 ноября 2025, 16:00
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьКаменск-УральскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Урал
 
 
