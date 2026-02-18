На Урале возбудили дело из-за истязания детей в соцучреждении

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних воспитанников социального учреждения в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
СК со ссылкой на сообщения в СМИ указывает, что в отношении воспитанников одного из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних города Каменска-Уральского с 2017 по 2022 год совершались противоправные действия одним из работников учреждения.
Бастрыкину доложат о проверке об истязаниях в детсаду в Краснодаре
25 декабря 2025, 22:06
"Председатель Следственного комитета России (Александр Бастрыкин - ред.) поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении воспитанников социального учреждения в Свердловской области... Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного СУСК доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации в СМИ.
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении
15 ноября 2025, 16:00