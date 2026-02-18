Бастрыкин провел личный прием сирот из Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин по видеосвязи провел личный прием сирот из Кемеровской области по вопросу нарушения их жилищных прав, сообщается на сайте СК России.
"Председатель СК России провел личный прием сирот из Кемеровской области по вопросу нарушения их жилищных прав", - говорится в сообщении
Заявители рассказали, что на основании решений суда в январе-феврале 2021 года им предоставлены жилые помещения в новостройках в Таштаголе, однако дома все еще не введены в эксплуатацию. В итоге местный суд признал незаконными постановления районной администрации о предоставлении сиротам квартир.
Бастрыкин заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области. Следствием установлено, что замглавы администрации Таштагольского района по строительству и дорожному хозяйству Колмогоров в 2021 году при содействии начальника отдела архитектуры и градостроительства Тунековой за вознаграждение от бизнесменов изготовил и подписал акты приема-передачи квартир, не соответствующих технической документации и условиям муниципального контракта. В зависимости от роли каждого им было предъявлено обвинение в получении взяток (ст. 290 УК РФ), служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Колмогоров осужден 10 лет строгого режима, Тунекова получила штраф.
Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) по факту непредоставления сиротам положенного по закону жилья.
Бастрыкин поручил направить в регион группу экспертов для установления полной картины. "Он подчеркнул, что ситуация с обеспечением сирот положенным по закону жильем в регионе остается тяжелой – в 2025 году квартирами либо сертификатами обеспечены лишь 1357 человек из 6575… Он отметил, что поручения по вопросам нарушения прав лиц из числа сирот, поступающие из центрального аппарата, должны быть четко исполнены на местах. При этом важно не только наказать виновных, но и добиться конкретного результата - предоставления людям жилья", – говорится в релизе.