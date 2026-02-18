Бастрыкин провел личный прием сирот из Кемеровской области

Бастрыкин поручил направить в регион группу экспертов для установления полной картины. "Он подчеркнул, что ситуация с обеспечением сирот положенным по закону жильем в регионе остается тяжелой – в 2025 году квартирами либо сертификатами обеспечены лишь 1357 человек из 6575… Он отметил, что поручения по вопросам нарушения прав лиц из числа сирот, поступающие из центрального аппарата, должны быть четко исполнены на местах. При этом важно не только наказать виновных, но и добиться конкретного результата - предоставления людям жилья", – говорится в релизе.