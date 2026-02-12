https://ria.ru/20260212/peterburg-2074025591.html
СК проверяет сообщения о пропаже женщины и двух ее дочерей в Петербурге
СК проверяет сообщения о пропаже женщины и двух ее дочерей в Петербурге
Процессуальная проверка организована после сообщения о пропаже в Санкт-Петербурге матери и двух ее дочерей, одна из которых является несовершеннолетней,... РИА Новости, 12.02.2026
санкт-петербург
россия
