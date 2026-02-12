Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет сообщения о пропаже женщины и двух ее дочерей в Петербурге - РИА Новости, 12.02.2026
20:52 12.02.2026
СК проверяет сообщения о пропаже женщины и двух ее дочерей в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Процессуальная проверка организована после сообщения о пропаже в Санкт-Петербурге матери и двух ее дочерей, одна из которых является несовершеннолетней, сообщили в СУ СК по городу.
Как уточнили в ведомстве, в сюжете на одном из федеральных телеканалов сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропала мать вместе с двумя дочерьми, одна из которых несовершеннолетняя, при этом женщина может являться членом деструктивной религиозной секты.
"Следственными органами СКРоссии по Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении СУ СК по Санкт-Петербургу.

В ведомстве уточнили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и подключиться к поискам пропавших.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
