https://ria.ru/20260213/poiski-2074137240.html
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга - РИА Новости, 13.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга
"ЛизаАлерт" продолжает поиски сестер из Петербурга в информационном режиме, несмотря на видеозапись, на которой девочки сообщают, что они находятся с матерью,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:34:00+03:00
2026-02-13T12:34:00+03:00
2026-02-13T12:34:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ульяновская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594688054_0:492:960:1032_1920x0_80_0_0_604059bf248a5520b31792b1e49fa0c7.jpg
https://ria.ru/20260209/karelija-2073147454.html
санкт-петербург
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594688054_0:402:960:1122_1920x0_80_0_0_d876fb528bed9e5ed9cd4fe6deed66f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ульяновская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга
"ЛизаАлерт" продолжает поиски сестер из Петербурга в информационном режиме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. "ЛизаАлерт" продолжает поиски сестер из Петербурга в информационном режиме, несмотря на видеозапись, на которой девочки сообщают, что они находятся с матерью, которая является приверженцем религиозной секты "Царская империя" в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда поисковиков.
"Отряд "ЛизаАлерт" не прекращает поиск 11-летней и 18-летней сестер. Последний раз их видели в Петербурге
утром 9 февраля. В СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. Но "выходит на связь" не всегда означает "найден", особенно если речь идет о ребенке. По согласованию с полицией и Следственным комитетом поиск продолжается в информационном режиме", - сообщили в пресс-службе.
В СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. На ней 18-летняя девушка говорит, что вольна проживать где хочет и с кем хочет, что отец "заставлял их пользоваться документами и школьной карточкой". Также на видео рядом с ней находится младшая сестра и мать.
В "ЛизаАлерт" добавили, что сейчас задействованы несколько регионов России
, поскольку сестры с большой вероятностью находится за пределами Петербурга и Ленинградской области
. "Распространяются ориентировки, собираются и проверяются свидетельства", - уточнили поисковики.
В четверг в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт" сообщили РИА Новости, что вечером 9 февраля к ним поступила заявка на поиск 11-летней и 18-летней сестер из Санкт-Петербурга от их отца. В оперативных службах уточнили, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области
, информация проверяется. Следователи ведут проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей, о ее ходе будет доложено председателю СК
РФ Александру Бастрыкину
.