Рейтинг@Mail.ru
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/poiski-2074137240.html
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга - РИА Новости, 13.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга
"ЛизаАлерт" продолжает поиски сестер из Петербурга в информационном режиме, несмотря на видеозапись, на которой девочки сообщают, что они находятся с матерью,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:34:00+03:00
2026-02-13T12:34:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ульяновская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594688054_0:492:960:1032_1920x0_80_0_0_604059bf248a5520b31792b1e49fa0c7.jpg
https://ria.ru/20260209/karelija-2073147454.html
санкт-петербург
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594688054_0:402:960:1122_1920x0_80_0_0_d876fb528bed9e5ed9cd4fe6deed66f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ульяновская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга

"ЛизаАлерт" продолжает поиски сестер из Петербурга в информационном режиме

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской областиПоисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. "ЛизаАлерт" продолжает поиски сестер из Петербурга в информационном режиме, несмотря на видеозапись, на которой девочки сообщают, что они находятся с матерью, которая является приверженцем религиозной секты "Царская империя" в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда поисковиков.
"Отряд "ЛизаАлерт" не прекращает поиск 11-летней и 18-летней сестер. Последний раз их видели в Петербурге утром 9 февраля. В СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. Но "выходит на связь" не всегда означает "найден", особенно если речь идет о ребенке. По согласованию с полицией и Следственным комитетом поиск продолжается в информационном режиме", - сообщили в пресс-службе.
В СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. На ней 18-летняя девушка говорит, что вольна проживать где хочет и с кем хочет, что отец "заставлял их пользоваться документами и школьной карточкой". Также на видео рядом с ней находится младшая сестра и мать.
В "ЛизаАлерт" добавили, что сейчас задействованы несколько регионов России, поскольку сестры с большой вероятностью находится за пределами Петербурга и Ленинградской области. "Распространяются ориентировки, собираются и проверяются свидетельства", - уточнили поисковики.
В четверг в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт" сообщили РИА Новости, что вечером 9 февраля к ним поступила заявка на поиск 11-летней и 18-летней сестер из Санкт-Петербурга от их отца. В оперативных службах уточнили, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области, информация проверяется. Следователи ведут проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей, о ее ходе будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Вид на Ладожское озеро из бухты острова Валаам - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме
9 февраля, 11:26
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургУльяновская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала