В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске сестер из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. "ЛизаАлерт" продолжает поиски сестер из Петербурга в информационном режиме, несмотря на видеозапись, на которой девочки сообщают, что они находятся с матерью, которая является приверженцем религиозной секты "Царская империя" в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда поисковиков.

В СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. На ней 18-летняя девушка говорит, что вольна проживать где хочет и с кем хочет, что отец "заставлял их пользоваться документами и школьной карточкой". Также на видео рядом с ней находится младшая сестра и мать.