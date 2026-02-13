Рейтинг@Mail.ru
Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с выдачей жилья
02:42 13.02.2026 (обновлено: 07:47 13.02.2026)
Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с выдачей жилья
Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с выдачей жилья - РИА Новости, 13.02.2026
Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с выдачей жилья
Глава города Сердобска в Пензенской области Марина Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей сертификата на жилье, об этом она написала в своем... РИА Новости, 13.02.2026
сердобск, пензенская область, россия, общество
Сердобск, Пензенская область, Россия, Общество
Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с выдачей жилья

Глава Сердобска ушла с поста из-за скандала с вручением жилищных сертификатов

Вручение ключей от новых квартир
Вручение ключей от новых квартир - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вручение ключей от новых квартир. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава города Сердобска в Пензенской области Марина Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей сертификата на жилье, об этом она написала в своем Telegram-канале.
Во вторник Ермакова опубликовала пост, в котором сообщила о выдаче двух сертификатов на жилье семьям уроженцев Средней Азии. Это вызвало широкий общественный резонанс, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту на предмет возможных нарушений.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россия применяет все меры к нелегальным мигрантам, заявил Медведев
23 декабря 2025, 20:46
"Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным", — написала она.
По словам экс-мэра, публикация о выдаче жилищных сертификатов носила исключительно рабочий характер. После этого ее страница подверглись массовой атаке с оскорблениями и угрозами.
В мае СК вновь возбудил уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество против экс-замглавы администрации Мытищ из-за получения уроженкой Центральной Азии жилищного сертификата на сумму более 24 миллионов рублей.
По данным следствия, должностные лица муниципалитета фактически не проверили соблюдение требований для получения сертификата, в частности не была дана оценка достоверности сведений о доходах признанных малоимущими членов семьи, которые занизили доходы в несколько раз. Кроме того, не были проверены данные о проживании 13 человек в имевшемся жилье, хотя некоторые из них на тот момент были приговорены к длительному сроку лишения свободы или проходили очное обучение за пределами России.
Дворник - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Самарской области мигрантам запретили работать дворниками
19 января, 15:19
 
СердобскПензенская областьРоссияОбщество
 
 
