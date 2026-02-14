Рейтинг@Mail.ru
Отцу погибших в пожаре во Владивостоке детей предъявили обвинение - РИА Новости, 14.02.2026
03:46 14.02.2026 (обновлено: 06:05 14.02.2026)
Отцу погибших в пожаре во Владивостоке детей предъявили обвинение
Отцу троих детей, погибших при пожаре во Владивостоке, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщил СУСК России по региону. РИА Новости, 14.02.2026
происшествия, россия, владивосток, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Отцу троих детей, погибших при пожаре во Владивостоке, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщил СУСК России по региону.
Пресс-служба МЧС России в четверг сообщила, что три ребенка — в возрасте трех, шести и девяти лет — погибли при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке, родителей в квартире не было, пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Из соседних квартир спасли шесть человек, в том числе двух детей. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Их отцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю приморского следственного управления предоставить доклад о расследовании уголовного дела, причинах и установленных обстоятельствах.
Позже знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что трое детей были дома одни непродолжительное время.
"Один из родителей ушел, не дождавшись прихода другого, и именно в это время произошла трагедия", — пояснил собеседник агентства.
ПроисшествияРоссияВладивостокАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
