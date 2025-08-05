Евгения Гуцул: биография, личная жизнь и политическая карьера
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Евгения Гуцул — политический деятель Молдавии и глава автономного территориального образования Гагаузия с мая 2023 года. Биография, отношения с молдавскими властями, политические мотивы преследования и уголовные дела — в материале РИА Новости.
Детство и юность
Евгения Александровна Гуцул родилась в селе Етулия Молдавской ССР 5 сентября 1986 года. Девичья фамилия политика — Буюклы.
Будущая глава (башкан) Гагаузии получила юридическое образование, а политикой начала активно заниматься лишь в конце 2010-х.
Согласно материалам СМИ, до этого она работала оператором связи и коммерческим представителем. При этом в биографии, поданной в Центральную избирательную комиссию Гагаузии, место работы и должность указаны не были.
Личная жизнь
Евгения Гуцул замужем и воспитывает двоих детей. Супруг — бизнесмен: занимается поставками оборудования и посуды в рестораны.
Политическая карьера
В 2018 году Гуцул стала консультантом, а затем и секретарем оппозиционной партии "Шор". Ее лидером являлся молдавский бизнесмен Илан Шор, покинувший страну из-за преследования в 2019 году.
Первые посты Евгении Гуцул в качестве политического деятеля были опубликованы в конце марта — начале апреля 2023 года. 22 марта она была зарегистрирована кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от партии "Шор".
По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, получила 26,47% голосов и вышла во второй тур, где ее соперником стал Григорий Узун (26,40%), поддерживаемый Партией социалистов.
14 мая Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержали 52,36% избирателей. Молдавские власти заявили, что голосование прошло с множеством нарушений и отказались признавать результаты голосования.
Евгения Гуцул в случае избрания обещала объединить гагаузский народ, улучшить экономику и инфраструктуру региона. Уже в качестве главы Гагаузии она не раз выступала за сближение с Москвой и критиковала проевропейский курс президента Молдавии Майи Санду.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЦеремония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Церемония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат. Архивное фото
Санду, в свою очередь, обвиняла Гуцул в том, что она состоит в "преступной группировке" (под которой она подразумевала партию "Шор") и что ее деятельность не направлена на реализацию интересов жителей Гагаузии. Также Санду не стала включать Гуцул в правительство Молдавии.
Кроме того, в 2024-м Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По словам Санду, подобными контактами российские власти якобы пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Также, по ее словам, визиты Гуцул в Москву означают, что она поддерживает действия России на Украине.
В апреле 2024 года состоялся съезд, на котором было подписано соглашение об объединении оппозиции в блок "Победа". Подписантом стала и Евгения Гуцул. Провластные молдавские СМИ писали, что целью съезда якобы является “получение финансирования со стороны России и повышение рейтинга среди пророссийского электората”.
Гуцул также заявляла о возможности открытия в Москве представительства Гагаузии, чем также вызвала недовольство Кишинева.
В 2024 году в Молдавии прошли президентские выборы, во втором туре которых победу одержала действующий президент Майя Санду. Гуцул обвинила ее в фальсификациях при голосовании и заявила, что не признает ее лидером Молдавии.
Уголовные дела
Уголовное дело против Гуцул было возбуждено в январе 2022 года. Согласно материалам следствия, она, будучи еще секретарем "Шор", с 2019 по 2022 год якобы ввозила из России неучтенные деньги для финансирования партии. Ей также вменяли координацию офисов партии для организации протестов в стране с сентября по ноябрь 2022 года.
Обвинение утверждало, что в совокупности "Шор" получила через Гуцул 42,4 миллиона леев (2,519 миллиона долларов).
25 марта 2025 года Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, когда она намеревалась вылететь в Стамбул. Прокуратура также обвинила ее в незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов главы Гагаузии в 2023 году. Гуцул отвергала все предъявленные обвинения и называла их политически мотивированными.
28 марта суд принял решение заключить Гуцул под стражу, а 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Каждое заседание суда по делу Гуцул сопровождалось многочисленными акциями в ее поддержку. 10 июля судья по делу о продлении ареста Гуцул взял самоотвод. Как отмечали СМИ, такое решение было связано с невозможностью сопротивляться давлению со стороны власти.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться 28 сентября.
Прокуратура запрашивала для Гуцул 9 лет лишения свободы. Также по уголовным делам проходила бывший руководитель офиса "Шор" в Кишиневе Светлана Попан, которой вменяли получение денег на оплату протестов в Молдавии. Заключительное заседание суда, на котором должен был быть вынесен приговор, было назначено на 5 августа 2025 года.
Приговор суда
В воскресенье, 3 августа, тысячи людей, несмотря на препятствия со стороны молдавской полиции, направились в столицу Гагаузии Комрат. Въезды в город были заблокированы кордонами правоохранителей, в связи с чем людям приходилось добираться до места проведения акции в поддержку Евгении Гуцул пешком.
Как рассказывали очевидцы, во вторник во время оглашения приговора центр молдавской столицы был забит полицией. Сама Гуцул утром перед судом не теряла оптимизма и заявляла журналистам, что ждет оправдательного приговора. При этом еще накануне депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов отмечал в разговоре с РИА Новости, что нет сомнений в настрое "национал-фашистского" режима Майи Санду и что решение по сфабрикованному делу против Гуцул будет обвинительным.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе
Во вторник утром суд района Буюканы в Кишиневе вынес приговор: семь лет лишения свободы. Такое решение стало кульминацией политического преследования главы Гагаузии со стороны проевропейского режима Санду, которое началось несколько лет назад.
Приговор подлежит немедленному исполнению. Гуцул под конвоем посадили в автозак, в то время как возле здания суда продолжали находиться сторонники главы Гагаузии.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приговор Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии. Он добавил, что в Кремле видят, что в Молдавии оппозиция всячески зажимается, а нормы демократии попираются.
По словам главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, все участники расправы над главой Гагаузии будут сидеть в тюрьме.