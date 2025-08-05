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Евгения Гуцул: биография, личная жизнь и политическая карьера

Евгения Гуцул: биография, личная жизнь, политическая карьера главы Гагаузии

Евгения Гуцул: биография, личная жизнь и политическая карьера

Евгения Гуцул — политический деятель Молдавии и глава автономного территориального образования Гагаузия с мая 2023 года. Биография, отношения с молдавскими... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:03:00+03:00

2025-08-05T18:03:00+03:00

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справки

евгения гуцул

гагаузия

молдавия

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Евгения Гуцул — политический деятель Молдавии и глава автономного территориального образования Гагаузия с мая 2023 года. Биография, отношения с молдавскими властями, политические мотивы преследования и уголовные дела — в материале РИА Новости.Детство и юностьЕвгения Александровна Гуцул родилась в селе Етулия Молдавской ССР 5 сентября 1986 года. Девичья фамилия политика — Буюклы.Будущая глава (башкан) Гагаузии получила юридическое образование, а политикой начала активно заниматься лишь в конце 2010-х.Согласно материалам СМИ, до этого она работала оператором связи и коммерческим представителем. При этом в биографии, поданной в Центральную избирательную комиссию Гагаузии, место работы и должность указаны не были.Личная жизньЕвгения Гуцул замужем и воспитывает двоих детей. Супруг — бизнесмен: занимается поставками оборудования и посуды в рестораны.Политическая карьераВ 2018 году Гуцул стала консультантом, а затем и секретарем оппозиционной партии "Шор". Ее лидером являлся молдавский бизнесмен Илан Шор, покинувший страну из-за преследования в 2019 году.Первые посты Евгении Гуцул в качестве политического деятеля были опубликованы в конце марта — начале апреля 2023 года. 22 марта она была зарегистрирована кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от партии "Шор".По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, получила 26,47% голосов и вышла во второй тур, где ее соперником стал Григорий Узун (26,40%), поддерживаемый Партией социалистов.14 мая Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержали 52,36% избирателей. Молдавские власти заявили, что голосование прошло с множеством нарушений и отказались признавать результаты голосования.Евгения Гуцул в случае избрания обещала объединить гагаузский народ, улучшить экономику и инфраструктуру региона. Уже в качестве главы Гагаузии она не раз выступала за сближение с Москвой и критиковала проевропейский курс президента Молдавии Майи Санду.Санду, в свою очередь, обвиняла Гуцул в том, что она состоит в "преступной группировке" (под которой она подразумевала партию "Шор") и что ее деятельность не направлена на реализацию интересов жителей Гагаузии. Также Санду не стала включать Гуцул в правительство Молдавии.Кроме того, в 2024-м Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По словам Санду, подобными контактами российские власти якобы пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Также, по ее словам, визиты Гуцул в Москву означают, что она поддерживает действия России на Украине.В апреле 2024 года состоялся съезд, на котором было подписано соглашение об объединении оппозиции в блок "Победа". Подписантом стала и Евгения Гуцул. Провластные молдавские СМИ писали, что целью съезда якобы является “получение финансирования со стороны России и повышение рейтинга среди пророссийского электората”.Гуцул также заявляла о возможности открытия в Москве представительства Гагаузии, чем также вызвала недовольство Кишинева.В 2024 году в Молдавии прошли президентские выборы, во втором туре которых победу одержала действующий президент Майя Санду. Гуцул обвинила ее в фальсификациях при голосовании и заявила, что не признает ее лидером Молдавии.Уголовные делаУголовное дело против Гуцул было возбуждено в январе 2022 года. Согласно материалам следствия, она, будучи еще секретарем "Шор", с 2019 по 2022 год якобы ввозила из России неучтенные деньги для финансирования партии. Ей также вменяли координацию офисов партии для организации протестов в стране с сентября по ноябрь 2022 года.Обвинение утверждало, что в совокупности "Шор" получила через Гуцул 42,4 миллиона леев (2,519 миллиона долларов).25 марта 2025 года Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, когда она намеревалась вылететь в Стамбул. Прокуратура также обвинила ее в незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов главы Гагаузии в 2023 году. Гуцул отвергала все предъявленные обвинения и называла их политически мотивированными.28 марта суд принял решение заключить Гуцул под стражу, а 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест.Каждое заседание суда по делу Гуцул сопровождалось многочисленными акциями в ее поддержку. 10 июля судья по делу о продлении ареста Гуцул взял самоотвод. Как отмечали СМИ, такое решение было связано с невозможностью сопротивляться давлению со стороны власти.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться 28 сентября.Прокуратура запрашивала для Гуцул 9 лет лишения свободы. Также по уголовным делам проходила бывший руководитель офиса "Шор" в Кишиневе Светлана Попан, которой вменяли получение денег на оплату протестов в Молдавии. Заключительное заседание суда, на котором должен был быть вынесен приговор, было назначено на 5 августа 2025 года.Приговор судаВ воскресенье, 3 августа, тысячи людей, несмотря на препятствия со стороны молдавской полиции, направились в столицу Гагаузии Комрат. Въезды в город были заблокированы кордонами правоохранителей, в связи с чем людям приходилось добираться до места проведения акции в поддержку Евгении Гуцул пешком.Как рассказывали очевидцы, во вторник во время оглашения приговора центр молдавской столицы был забит полицией. Сама Гуцул утром перед судом не теряла оптимизма и заявляла журналистам, что ждет оправдательного приговора. При этом еще накануне депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов отмечал в разговоре с РИА Новости, что нет сомнений в настрое "национал-фашистского" режима Майи Санду и что решение по сфабрикованному делу против Гуцул будет обвинительным.Во вторник утром суд района Буюканы в Кишиневе вынес приговор: семь лет лишения свободы. Такое решение стало кульминацией политического преследования главы Гагаузии со стороны проевропейского режима Санду, которое началось несколько лет назад.Приговор подлежит немедленному исполнению. Гуцул под конвоем посадили в автозак, в то время как возле здания суда продолжали находиться сторонники главы Гагаузии.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приговор Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии. Он добавил, что в Кремле видят, что в Молдавии оппозиция всячески зажимается, а нормы демократии попираются.По словам главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, все участники расправы над главой Гагаузии будут сидеть в тюрьме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, евгения гуцул, гагаузия, молдавия