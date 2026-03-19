Семилетний приговор Гуцул совершенно не обоснован, заявил адвокат

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в семь лет лишения свободы является необоснованным, защита ожидает существенного изменения решения в апелляционной палате, заявил французский адвокат Вильям Жюли.
"Я ожидаю, что апелляционная палата действительно изменит решение. И не просто немного, а существенно, потому что для меня этот семилетний приговор явно совершенно не обоснован", - сказал Жюли на заседании суда.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.