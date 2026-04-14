В Молдавии запустили петицию о лишении Санду наград и почетных званий

КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Молдаване создали петицию на портале change.org с требованием лишить президента страны Майю Санду всех наград и почетных званий.
Бывший премьер республики Владимир Филат ранее заявил, что политик получила четыре международные премии на сумму 165 тысяч евро. При этом в официальных декларациях про них не говорилось. Экс-глава правительства добавил, что до этого Санду стала лауреатом еще нескольких премий.
"Нижеподписавшиеся просят отмену или пересмотр наград и почетных званий, присужденных Майе Санду, поскольку основания для их присуждения — содействие демократии, верховенству права и европейским ценностям — больше не соответствуют реальности, задокументированной международными авторитетными органами", — говорится в петиции.
В ней указано, что общая сумма наград, полученных президентом, превысила 165 тысяч евро.
"Вопреки мотивам, по которым были присвоены вышеуказанные оценки, те же периоды характеризовались систематическими данными о деградации демократии в Республике Молдова, задокументированными международными экспертными организациями", — отметили авторы инициативы.
Они привели в пример отчеты международных организаций за прошлый год. Индекс демократии, подсчитанный Economist Intelligence Unit, понизил статус Молдавии из категории "несовершенной демократии" до "гибридного режима". Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International, страна набрала 42 из 100 баллов, опустившись на 80-е место из 182. В Индексе свободы прессы "Репортеров без границ" Кишинев опустился на 35-е место (с 31-го в 2024 году и 28-го в 2023-м).