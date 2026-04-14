Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии запустили петицию о лишении Санду наград и почетных званий - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 14.04.2026 (обновлено: 16:00 14.04.2026)
В Молдавии запустили петицию о лишении Санду наград и почетных званий

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Молдаване создали петицию на портале change.org с требованием лишить президента страны Майю Санду всех наград и почетных званий.
Бывший премьер республики Владимир Филат ранее заявил, что политик получила четыре международные премии на сумму 165 тысяч евро. При этом в официальных декларациях про них не говорилось. Экс-глава правительства добавил, что до этого Санду стала лауреатом еще нескольких премий.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Никого не спросят. Санду решила, как избавиться от десятков тысяч россиян
19 марта, 08:00
"Нижеподписавшиеся просят отмену или пересмотр наград и почетных званий, присужденных Майе Санду, поскольку основания для их присуждения — содействие демократии, верховенству права и европейским ценностям — больше не соответствуют реальности, задокументированной международными авторитетными органами", — говорится в петиции.
В ней указано, что общая сумма наград, полученных президентом, превысила 165 тысяч евро.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Санду подписала указы о денонсации соглашений со странами СНГ
8 апреля, 17:50
"Вопреки мотивам, по которым были присвоены вышеуказанные оценки, те же периоды характеризовались систематическими данными о деградации демократии в Республике Молдова, задокументированными международными экспертными организациями", — отметили авторы инициативы.
Они привели в пример отчеты международных организаций за прошлый год. Индекс демократии, подсчитанный Economist Intelligence Unit, понизил статус Молдавии из категории "несовершенной демократии" до "гибридного режима". Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International, страна набрала 42 из 100 баллов, опустившись на 80-е место из 182. В Индексе свободы прессы "Репортеров без границ" Кишинев опустился на 35-е место (с 31-го в 2024 году и 28-го в 2023-м).
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Молдавии оппозиция обвинила власти в демонтаже прав русскоязычных
13 апреля, 15:31
 
В миреМолдавияКишиневВладимир ФилатМайя СандуВенецианская комиссияОБСЕЕвгения ГуцулБюро по демократическим институтам и правам человекаРепортеры без границTransparency International
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала