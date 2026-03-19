18:37 19.03.2026
Гуцул назвала приговор публичной казнью на глазах у всей Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в апелляционном суде заявила, что вынесенный ей приговор в семь лет тюрьмы является не актом правосудия, а "публичной казнью". РИА Новости, 19.03.2026
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в апелляционном суде заявила, что вынесенный ей приговор в семь лет тюрьмы является не актом правосудия, а "публичной казнью".
В апелляционной палате Кишинева в четверг прошли слушания по делу Гуцул после того, как конституционный суд отклонил два ходатайства адвокатов, касающиеся проверки на конституционность ее обвинения. Оглашение вердикта по уголовному делу назначено на 28 мая.
"Все это, честно, напоминает какую-то публичную казнь, когда на глазах у всей страны из-за забора меня распинают", — подчеркнула политик в своем последнем слове.
Она добавила, что считает уголовное преследование политической расправой над тем, кто остался верен своим избирателям.
Гуцул отметила, что следствие игнорирует партийную иерархию, делая её единственной виновной, в то время как руководители организации не понесли наказания.
"В чем моя опасность для общества? Получается, что руководители... они не несут опасности, а вот именно Гуцул несет", — сказала глава автономии.
Политик напомнила, что уже 7,5 месяцев содержится в одиночной камере по делу о финансировании партии, к которой, по её словам, не имеет отношения.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
