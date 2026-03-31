Экс-премьер Молдавии рассказал, на что влияет кризис в Гагаузии - РИА Новости, 31.03.2026
07:49 31.03.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, на что влияет кризис в Гагаузии
Экс-премьер Молдавии рассказал, на что влияет кризис в Гагаузии

Тарлев: кризис в Гагаузии негативно влияет на приднестровское урегулирование

КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Кризис в Гагаузии, созданный властями Молдавии в связи с проведением выборов нового состава гагаузского парламента, негативно влияет на приднестровское урегулирование, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Ранее министерство юстиции Молдавии направило запрос в Конституционный суд о проверке конституционности статьи избирательного кодекса республики, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные в Гагаузии на 22 марта. Народное собрание Гагаузии (НСГ, местный парламент) в марте вновь утвердило состав избирательной комиссии и назначило новую дату выборов - 21 июня. Однако Госканцелярия потребовала отменить эти решения под предлогом их незаконности, что вновь ведет к срыву избирательного процесса.
Молдавия готовит срыв выборов главы Приднестровья, заявил депутат ПМР
29 марта, 09:34
"В этой ситуации нельзя подливать бензин в огонь и пытаться найти виновника. Должен быть диалог и решение задачи мирным, стабильным путем, иначе пострадают все: и жители автономии, и Молдовы в целом. Да и плохой пример к урегулированию приднестровского вопроса", - заявил Тарлев.
По его мнению, создавшаяся ситуация с выборами в гагаузский парламент непродуктивная и напряженная. Тарлев отметил, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету, в которой он состоит, инициировала заседание. На него были приглашены депутаты НСГ и представители Центральной избирательной комиссии Молдавии, чтобы найти решение по выборам.
"На совместном заседании я предложил, раз есть определенные нестыковки национального законодательства и уложения Гагаузии, давайте оставим это на потом. И исходя из создавшейся ситуации в Гагаузии, давайте проведем выборы парламента автономии по тем правилам, которые прописаны, и по которым более 30 лет они проводились. Давайте наведем порядок, пройдем через этот кризис, и потом новый состав Народного собрания Гагаузии с парламентом Молдовы, с ЦИК разберутся и приведут все в соответствие", - пояснил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Экс-премьер Молдавии предупредил о риске досрочных выборов
27 марта, 06:45
 
