15:19 22.04.2026 (обновлено: 15:38 22.04.2026)
Кишинев снова сорвал выборы в Гагаузии, заявили власти региона

Подготовка к голосованию избирательного участка в селе Грэдиница в Молдавии. Архивное фото
  • Кишинев во второй раз сорвал выборы в Народное собрание Гагаузии, придется выбирать новую дату, заявил спикер гагаузского парламента Николай Орманжи.
  • Судебная инстанция приостановила действие постановления о проведении выборов в парламент Гагаузии по просьбе госканцелярии.
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Кишинев во второй раз сорвал выборы в Народное собрание Гагаузии (НСГ), депутатам придется утверждать новую дату, поскольку они не могут начать в срок избирательную кампанию, заявил РИА Новости исполняющий обязанности спикера гагаузского парламента Николай Орманжи.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. НСГ в марте вновь утвердило состав избирательной комиссии и назначило новую дату выборов - 21 июня. Апелляционная палата в городе Кагуле 7 апреля приостановила решение о проведении выборов в парламент Гагаузии по просьбе госканцелярии. Власти Гагаузии 9 апреля обжаловали это решение в высшей судебной палате.
"Судебная инстанция приостановила действие постановления НСГ о проведении выборов, мы обратились и в правительство, и к президенту, и в парламент, сообщив, что нам второй раз не дают возможность провести выборы. Нам однозначно придется менять дату выборов, избирательная кампания должна была начаться за 60 дней до выборов, этот срок нам сорвали", - заявил Орманжи.
Он отметил, что представители автономии обратились ко всем посольствам, во все международные организации, чтобы доказать, что Гагаузия действует в рамках законодательства
"Мы будем отстаивать свою позицию, мы подали апелляцию, в том числе в высшую судебную палату, предпринимаются усилия по организации рабочей встречи парламента и представителей Народного собрания с участием членов ЦИК. Если мы не сможем найти выход из ситуации, то к концу следующей недели мы соберем заседание, чтобы обсудить стратегию по защите наших прав", - добавил политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию.
