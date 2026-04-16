11:38 16.04.2026 (обновлено: 11:43 16.04.2026)
В Молдавии отклонили запрос посла России о встрече с Гуцул в СИЗО

© РИА Новости / Родион Прока
Евгения Гуцул. Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
  • Молдавия отклонила запрос посла России Олега Озерова о встрече с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул в следственном изоляторе.
  • Как утверждает директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Александр Адам, заявка от посла России не соответствовала положениям о консульской помощи.
КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Национальная администрация пенитенциарных учреждений Молдавии отклонила запрос посла России Олега Озерова о встрече с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул в следственном изоляторе, сообщил журналистам в Кишиневе директор ведомства Александр Адам.
"Была подана заявка от посла РФ в Молдавии, но она не соответствует положениям о консульской помощи. Мы направили российскому дипломату отказ через министерство иностранных дел, так как пенитенциарная система не взаимодействует с посольствами напрямую", - сказал Адам на брифинге в Кишиневе.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.
