В Молдавии отклонили запрос посла России о встрече с Гуцул в СИЗО

КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Национальная администрация пенитенциарных учреждений Молдавии отклонила запрос посла России Олега Озерова о встрече с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул в следственном изоляторе, сообщил журналистам в Кишиневе директор ведомства Александр Адам.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.