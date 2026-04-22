Замглавы Гагаузии заявил, что его не выпустили из Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы Гагаузии Илья Узун и общественный деятель Михаил Влах были подвергнуты допросу и досмотру в аэропорту Кишинева и не выпущены из Молдавии с рабочим визитом в Турцию.

Он заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" создала в стране тоталитарный режим и осуществляет давление на инакомыслящих.

КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии Илья Узун сообщил, что его вместе с общественным деятелем Михаилом Влах подвергли допросу и досмотру в аэропорту Кишинева и не выпустили из Молдавии с рабочим визитом в Турцию.

"Сегодня с Михаилом намеревался улететь в Стамбул . И, как всегда, партия ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) показала свое лицо. Те, которые декларировали свободу слова, демократию, по сути ничего не имеют общего с этими ценностями", - заявил Узун в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в TikTok.

По его словам, вместе с Михаилом Влах они прибыли в аэропорт Кишинева за четыре часа до рейса, их сначала подвергли допросу и досмотру.

"Партия ПДС создала в нашей стране тоталитарный режим. Одних держат в тюрьме, гнобят, в том числе законно избранного башкана (главу Гагаузии – ред.) Евгению Гуцул . Других инакомыслящих они прессуют, создают невыносимые условия жизни, штрафуют, отжимают бизнес, одним словом, показывают, кто в доме хозяин. Но я хочу сказать, сколько бы вы ни затягивали гайки, сколько вы бы ни зажимали бы пружину, придет время, и все лопнет. И этот режим уйдет на свалку истории", - подчеркнул он.

Влах в своем Telegram-канале пояснил, что вместе с Узуном они собирались поехать в Турцию с рабочим визитом. "Если раньше держали просто в красной зоне, издевались по 40 минут, по часу, по два и отпускали, то в последнее время несколько раз ни меня, ни Илью Семеновича не выпускают из страны. Нет ни одного уголовного дела", - отметил он, подчеркнув, что их не выпустили из страны без каких-либо объяснений.

"Конечно это не случайность — это давление за мнение, которое не совпадает с позицией нынешнего режима", - подчеркнул Влах.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.