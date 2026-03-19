В Молдавии свидетели не подтвердили версию обвинения на суде по делу Гуцул
13:10 19.03.2026
В Молдавии свидетели не подтвердили версию обвинения на суде по делу Гуцул
В Молдавии свидетели не подтвердили версию обвинения на суде по делу Гуцул - РИА Новости, 19.03.2026
В Молдавии свидетели не подтвердили версию обвинения на суде по делу Гуцул
Версия обвинения на суде по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан не подтверждается показаниями... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T13:10:00+03:00
2026-03-19T13:10:00+03:00
в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул
В Молдавии свидетели не подтвердили версию обвинения на суде по делу Гуцул

Морару: версию обвинения по делу Гуцул свидетели не подтвердили

© РИА Новости / Родион Прока | Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Версия обвинения на суде по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан не подтверждается показаниями свидетелей и материалами следствия, заявил в четверг в ходе судебных прений адвокат Сергей Морару.
В апелляционной палате Кишинева в четверг продолжились слушания по делу Гуцул после того, как Конституционный суд отклонил два ходатайства адвокатов, касающиеся проверки на конституционность ее обвинения в незаконном финансировании партии. В заседании принимают участие международные адвокаты.
"Ни один свидетель по делу, даже со стороны обвинения, не подтвердил версию обвинения о фактах некоего подкупа", - сказал защитник в ходе выступления в суде.
По его словам, утверждения прокуроров о якобы имевших место "финансовых дискуссиях" подсудимых с участниками протестных акций не подкреплены фактами. Морару подчеркнул, что тома уголовного дела содержат предвзятую интерпретацию правовых норм, а в качестве доказательств вины представлены материалы, не имеющие отношения к составу преступления.
"Тома дела содержат в качестве "доказательств вины" скриншоты переписок об учёте дней рождения - полный нонсенс", - отметил адвокат.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. На том же процессе Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
