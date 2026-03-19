Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе

В Молдавии свидетели не подтвердили версию обвинения на суде по делу Гуцул

КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Версия обвинения на суде по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан не подтверждается показаниями свидетелей и материалами следствия, заявил в четверг в ходе судебных прений адвокат Сергей Морару.

В апелляционной палате Кишинева в четверг продолжились слушания по делу Гуцул после того, как Конституционный суд отклонил два ходатайства адвокатов, касающиеся проверки на конституционность ее обвинения в незаконном финансировании партии. В заседании принимают участие международные адвокаты.

"Ни один свидетель по делу, даже со стороны обвинения, не подтвердил версию обвинения о фактах некоего подкупа", - сказал защитник в ходе выступления в суде.

По его словам, утверждения прокуроров о якобы имевших место "финансовых дискуссиях" подсудимых с участниками протестных акций не подкреплены фактами. Морару подчеркнул, что тома уголовного дела содержат предвзятую интерпретацию правовых норм, а в качестве доказательств вины представлены материалы, не имеющие отношения к составу преступления.

"Тома дела содержат в качестве "доказательств вины" скриншоты переписок об учёте дней рождения - полный нонсенс", - отметил адвокат.