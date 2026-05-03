Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото

Оппозиция призвала власти Молдавии к пересмотру решений о блокировке СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиция в Молдавии призвала власти к пересмотру решений о блокировке СМИ.

ЛДПМ требует предоставления публичных обоснований по решениям о приостановке деятельности СМИ и призывает к оперативному судебному контролю над ограничительными мерами.

КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Оппозиционная Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) призвала власти Молдавии к пересмотру решений о приостановке деятельности и блокировке СМИ с предоставлением публичных обоснований, говорится в заявлении политсилы.

ЛДПМ в связи со Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая, выступила с заявлением, в котором с обеспокоенностью отмечает, что под предлогом борьбы с дезинформацией и обеспечения национальной безопасности власти нередко прибегают к жестким мерам: приостановке лицензий, блокировке интернет-порталов и расширению полномочий органов безопасности без надлежащего усиления демократического контроля. В связи с этим партия призывает к ряду действий.

"Пересмотр решений о приостановке деятельности и блокировке СМИ с предоставлением публичных обоснований; обеспечение оперативного судебного контроля над ограничительными мерами; четкое правовое определение понятий дезинформации и пропаганды", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Поясняется, что также необходимо ограничить роль силовых структур во взаимоотношениях со СМИ, обеспечить реальную защиту журналистов, прозрачность собственности и финансирования медиа, а также деполитизировать Совет по аудиовизуальным услугам и сформировать свободный и конкурентный медиарынок.

В партии также отмечают, что все более очевидным становится феномен самоцензуры.

"Журналисты избегают чувствительных тем или смягчают критику из опасения давления. Это ограничивает свободу прессы, искажает восприятие реальности и ослабляет критическую функцию средств массовой информации", - подчеркивается в сообщении.