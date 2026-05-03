Оппозиция призвала власти Молдавии к пересмотру решений о блокировке СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оппозиция в Молдавии призвала власти к пересмотру решений о блокировке СМИ.
- ЛДПМ требует предоставления публичных обоснований по решениям о приостановке деятельности СМИ и призывает к оперативному судебному контролю над ограничительными мерами.
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Оппозиционная Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) призвала власти Молдавии к пересмотру решений о приостановке деятельности и блокировке СМИ с предоставлением публичных обоснований, говорится в заявлении политсилы.
ЛДПМ в связи со Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая, выступила с заявлением, в котором с обеспокоенностью отмечает, что под предлогом борьбы с дезинформацией и обеспечения национальной безопасности власти нередко прибегают к жестким мерам: приостановке лицензий, блокировке интернет-порталов и расширению полномочий органов безопасности без надлежащего усиления демократического контроля. В связи с этим партия призывает к ряду действий.
"Пересмотр решений о приостановке деятельности и блокировке СМИ с предоставлением публичных обоснований; обеспечение оперативного судебного контроля над ограничительными мерами; четкое правовое определение понятий дезинформации и пропаганды", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Поясняется, что также необходимо ограничить роль силовых структур во взаимоотношениях со СМИ, обеспечить реальную защиту журналистов, прозрачность собственности и финансирования медиа, а также деполитизировать Совет по аудиовизуальным услугам и сформировать свободный и конкурентный медиарынок.
В партии также отмечают, что все более очевидным становится феномен самоцензуры.
"Журналисты избегают чувствительных тем или смягчают критику из опасения давления. Это ограничивает свободу прессы, искажает восприятие реальности и ослабляет критическую функцию средств массовой информации", - подчеркивается в сообщении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
