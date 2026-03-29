Власти Молдавии незаконно лишают СМИ лицензий, заявил экс-премьер Тарлев

КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Молдавские чиновники незаконно лишают СМИ лицензий, такие вопросы должны решаться в суде, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

"Как только сменится власть, мы полностью реабилитируем все средства массовой информации, и виновные лица будут привлечены к ответственности. Не может какой-то чиновник какой-то партийной принадлежности, если даже он у власти, отнимать лицензии у телевизионных или информационных порталов. Это может только суд. Если есть какие-то вопросы, если есть проблемы, пожалуйста, в суд и судитесь", - сказал Тарлев

По его словам, свобода слова и свободное выражение своей симпатии любого гражданина страны — это фундаментальное требование, и это соответствует демократическому мировому сообществу.

"Я считаю, что пресса должна быть четвертой силой в государстве и должна быть всячески поддержана, не делая никаких ограничений. Это свобода слова", - отметил политик.

Тарлев подчеркнул, что осуждает действия властей по отношению к СМИ.

"Как это возможно? Невзирая на то, откуда они, якобы с российской симпатией или с американской симпатией, или какой-то другой, не должно быть такого", - пояснил он.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.