Власти Молдавии незаконно лишают СМИ лицензий, заявил экс-премьер Тарлев

КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Молдавские чиновники незаконно лишают СМИ лицензий, такие вопросы должны решаться в суде, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Как только сменится власть, мы полностью реабилитируем все средства массовой информации, и виновные лица будут привлечены к ответственности. Не может какой-то чиновник какой-то партийной принадлежности, если даже он у власти, отнимать лицензии у телевизионных или информационных порталов. Это может только суд. Если есть какие-то вопросы, если есть проблемы, пожалуйста, в суд и судитесь", - сказал Тарлев.
По его словам, свобода слова и свободное выражение своей симпатии любого гражданина страны — это фундаментальное требование, и это соответствует демократическому мировому сообществу.
"Я считаю, что пресса должна быть четвертой силой в государстве и должна быть всячески поддержана, не делая никаких ограничений. Это свобода слова", - отметил политик.
Тарлев подчеркнул, что осуждает действия властей по отношению к СМИ.
"Как это возможно? Невзирая на то, откуда они, якобы с российской симпатией или с американской симпатией, или какой-то другой, не должно быть такого", - пояснил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.