https://ria.ru/20230515/gagauziya-1871747475.html

Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии

Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии - РИА Новости, 15.05.2023

Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии

Представительница оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузской автономии, заявила на брифинге председатель... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:22

2023-05-15T09:22

2023-05-15T11:11

в мире

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евгения гуцул

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КОМРАТ (Молдавия), 15 мая — РИА Новости. Представительница оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузской автономии, заявила на брифинге председатель избирательной комиссии Яна Коваленко.По словам Коваленко, во время голосования отмечались технические нарушения, но на результат выборов они не влияют.Всего в Гагаузии были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Явка избирателей составила 54,56 процента.Накануне выборов в Гагаузии сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии провели у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" обыски в рамках дела о подкупе избирателей. В партии действия силовиков назвали "необоснованными и абсурдными", а ее лидер Илан Шор обвинил руководство страны в преследовании оппозиции и попытке оказать давление на кандидата и на политсилу.В середине апреля Апелляционная палата Кишинева приговорила Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из молдавских банков миллиарда долларов. Он заявил, что это решение "беззаконно и беспредельно", и отказался ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Ее отправили под домашний арест сроком на 20 дней.По мнению молдавских политологов, этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение.Акции протеста проходят в Молдавии почти год, самые массовые из них организованы при поддержке "Шора". Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.

https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871716845.html

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

https://ria.ru/20230511/gagauziya-1871006512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гагаузия, евгения гуцул, григорий узун, илан шор, молдавия