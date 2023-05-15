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Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии - РИА Новости, 15.05.2023
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09:22 15.05.2023 (обновлено: 11:11 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/gagauziya-1871747475.html
Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии
Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии - РИА Новости, 15.05.2023
Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии
Представительница оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузской автономии, заявила на брифинге председатель... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:22
2023-05-15T11:11
в мире
гагаузия
евгения гуцул
григорий узун
илан шор
молдавия
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КОМРАТ (Молдавия), 15 мая — РИА Новости. Представительница оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузской автономии, заявила на брифинге председатель избирательной комиссии Яна Коваленко.По словам Коваленко, во время голосования отмечались технические нарушения, но на результат выборов они не влияют.Всего в Гагаузии были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Явка избирателей составила 54,56 процента.Накануне выборов в Гагаузии сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии провели у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" обыски в рамках дела о подкупе избирателей. В партии действия силовиков назвали "необоснованными и абсурдными", а ее лидер Илан Шор обвинил руководство страны в преследовании оппозиции и попытке оказать давление на кандидата и на политсилу.В середине апреля Апелляционная палата Кишинева приговорила Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из молдавских банков миллиарда долларов. Он заявил, что это решение "беззаконно и беспредельно", и отказался ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Ее отправили под домашний арест сроком на 20 дней.По мнению молдавских политологов, этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение.Акции протеста проходят в Молдавии почти год, самые массовые из них организованы при поддержке "Шора". Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871716845.html
https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html
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в мире, гагаузия, евгения гуцул, григорий узун, илан шор, молдавия
В мире, Гагаузия, Евгения Гуцул, Григорий Узун, Илан Шор, Молдавия
Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии

Кандидат от партии "Шор" Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузии, набрав 52,36% голосов

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкКандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона
Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии Шор Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона
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КОМРАТ (Молдавия), 15 мая — РИА Новости. Представительница оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузской автономии, заявила на брифинге председатель избирательной комиссии Яна Коваленко.
«

"После обработки протоколов со всех избирательных участков голоса распределились следующим образом: Евгения Гуцул — 27 376 голосов, или 52,36 процента. Григорий Узун — 24 913 голосов, или 47,64 процента", — сказала она.

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По словам Коваленко, во время голосования отмечались технические нарушения, но на результат выборов они не влияют.
Всего в Гагаузии были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Явка избирателей составила 54,56 процента.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. С 1990 до декабря 1994 года она существовала как непризнанное государство, но затем, в результате подписания документа о мирной интеграции, вошла в состав Молдавии на правах автономии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум для определения вектора внешней политики. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

Накануне выборов в Гагаузии сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии провели у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" обыски в рамках дела о подкупе избирателей. В партии действия силовиков назвали "необоснованными и абсурдными", а ее лидер Илан Шор обвинил руководство страны в преследовании оппозиции и попытке оказать давление на кандидата и на политсилу.
В середине апреля Апелляционная палата Кишинева приговорила Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из молдавских банков миллиарда долларов. Он заявил, что это решение "беззаконно и беспредельно", и отказался ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Ее отправили под домашний арест сроком на 20 дней.
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По мнению молдавских политологов, этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение.
Акции протеста проходят в Молдавии почти год, самые массовые из них организованы при поддержке "Шора". Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
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