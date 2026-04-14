В Гагаузии заявили, что Молдавия пытается скрыть ущемление прав автономии

Ранее министерство юстиции Молдавии направило запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса республики, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание Гагаузии (НСГ, местный парламент) в марте вновь утвердило состав избирательной комиссии и назначило новую дату выборов - 21 июня.