В Гагаузии заявили, что Молдавия пытается скрыть ущемление прав автономии - РИА Новости, 14.04.2026
13:03 14.04.2026
В Гагаузии заявили, что Молдавия пытается скрыть ущемление прав автономии

КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Парламент Молдавии пытается скрыть законодательную инициативу, ущемляющую полномочия Гагаузской автономии, заявил исполняющий обязанности председателя гагаузского парламента Николай Орманжи.
Апелляционная палата в молдавском городе Кагуле 7 апреля приостановила решение о проведении выборов в парламент Гагаузии по просьбе госканцелярии. Власти Гагаузии 9 апреля обжаловали это решение в Высшей судебной палате.
"В парламенте Республики Молдова, и этот документ скрывается, зарегистрирована инициатива о внесении изменений в Избирательный кодекс, которым игнорируется закон об особом правовом статусе Гагаузии. И предлагают там, чтобы ЦИК Молдовы контролировал, утверждал ЦИК Гагаузии, проводил региональные выборы. И таким методом отнять полномочия Грузии", - заявил Орманжи на заседании парламента.
Ранее министерство юстиции Молдавии направило запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса республики, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание Гагаузии (НСГ, местный парламент) в марте вновь утвердило состав избирательной комиссии и назначило новую дату выборов - 21 июня.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
