В суде Кишинева, где проходят слушания Гуцул, разместили плакаты USAID
14:32 19.03.2026
В суде Кишинева, где проходят слушания Гуцул, разместили плакаты USAID
Плакаты с символикой Агентства США по международному развитию (USAID), содержащие инструкции по поведению в суде и предупреждения о штрафах, размещены в здании... РИА Новости, 19.03.2026
в мире, сша, кишинев, молдавия, дональд трамп, марко рубио, евгения гуцул, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Кишинев, Молдавия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Евгения Гуцул, Агентство по международному развитию США
В суде Кишинева, где проходят слушания главы Гагаузии, разместили плакаты USAID

Плакаты с символикой Агентства США по международному развитию (USAID), содержащие инструкции по поведению в суде и предупреждения о штрафах, в здании Апелляционной палаты Кишинева
КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Плакаты с символикой Агентства США по международному развитию (USAID), содержащие инструкции по поведению в суде и предупреждения о штрафах, размещены в здании апелляционной палаты Кишинева, где проходят слушания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
Присутствие символики USAID в молдавском суде совпало с масштабным демонтажем самого агентства в США. Ранее президент Дональд Трамп охарактеризовал руководство ведомства как "кучку радикалов", а госсекретарь Марко Рубио объявил о прекращении более 80% программ агентства, заявив, что оно тратило миллиарды долларов способами, не отвечающими национальным интересам США.️
На информационных стендах под заголовком "Задумывались ли вы когда-либо, как вести себя во время судебного заседания?" американское агентство дает гражданам указания, что является "приемлемым", а что "неприемлемым" в зале суда. В частности, USAID рекомендует молдаванам "одеваться просто и прилично", не спорить с судьей и являться на заседания заранее.
Особое внимание уделено мерам наказания: на плакатах указано, что за нарушение общественного порядка в суде гражданам грозит штраф от 1 тысячи до 2,5 тысячи леев (от 57 до 142 долларов) или возбуждение уголовного дела. В нижней части стенда мелким шрифтом отмечено, что контент подготовлен при "поддержке американского народа" через USAID, хотя ответственность за содержание несет компания-подрядчик Checchi and Company Consulting.
Судебный процесс над Евгенией Гуцул проходит на фоне обострения отношений между центральными властями Кишинева и руководством Гагаузской автономии. Ранее глава региона неоднократно заявляла о политическом характере уголовного преследования и внешнем влиянии на молдавскую юстицию.
Представители оппозиции в Молдавии неоднократно указывали на то, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) в значительной степени сформирована из выходцев из некоммерческих организаций, чьи проекты годами финансировались западными фондами, включая USAID.
В миреСШАКишиневМолдавияДональд ТрампМарко РубиоЕвгения ГуцулАгентство по международному развитию США
 
 
