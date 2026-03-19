В суде Кишинева, где проходят слушания Гуцул, разместили плакаты USAID

Плакаты с символикой Агентства США по международному развитию (USAID), содержащие инструкции по поведению в суде и предупреждения о штрафах, в здании Апелляционной палаты Кишинева

Плакаты с символикой Агентства США по международному развитию (USAID), содержащие инструкции по поведению в суде и предупреждения о штрафах, в здании Апелляционной палаты Кишинева

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Плакаты с символикой Агентства США по международному развитию (USAID), содержащие инструкции по поведению в суде и предупреждения о штрафах, размещены в здании апелляционной палаты Кишинева, где проходят слушания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.

Присутствие символики USAID в молдавском суде совпало с масштабным демонтажем самого агентства в США . Ранее президент Дональд Трамп охарактеризовал руководство ведомства как "кучку радикалов", а госсекретарь Марко Рубио объявил о прекращении более 80% программ агентства, заявив, что оно тратило миллиарды долларов способами, не отвечающими национальным интересам США.️

На информационных стендах под заголовком "Задумывались ли вы когда-либо, как вести себя во время судебного заседания?" американское агентство дает гражданам указания, что является "приемлемым", а что "неприемлемым" в зале суда. В частности, USAID рекомендует молдаванам "одеваться просто и прилично", не спорить с судьей и являться на заседания заранее.

Особое внимание уделено мерам наказания: на плакатах указано, что за нарушение общественного порядка в суде гражданам грозит штраф от 1 тысячи до 2,5 тысячи леев (от 57 до 142 долларов) или возбуждение уголовного дела. В нижней части стенда мелким шрифтом отмечено, что контент подготовлен при "поддержке американского народа" через USAID, хотя ответственность за содержание несет компания-подрядчик Checchi and Company Consulting.

Судебный процесс над Евгенией Гуцул проходит на фоне обострения отношений между центральными властями Кишинева и руководством Гагаузской автономии. Ранее глава региона неоднократно заявляла о политическом характере уголовного преследования и внешнем влиянии на молдавскую юстицию.