Разлука с детьми стала тяжелым испытанием для Гуцул, сообщил адвокат
2026-03-19T14:56:00+03:00
КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Тяжелым испытанием для главы Гагаузии Евгении Гуцул в следственном изоляторе стала разлука с детьми, сообщил международный адвокат Вильям Жюли после посещения подзащитной, отвечая на вопрос РИА Новости.
В апелляционной палате Кишинева
в четверг продолжились слушания по делу Гуцул
после того, как Конституционный суд отклонил два ходатайства адвокатов, касающиеся проверки на конституционность ее обвинения в незаконном финансировании партии. В заседании принимают участие международные адвокаты.
"Я понимаю, что условия в тюрьме очень тяжелые. Одной из самых трудных вещей для Евгении является разлука со своими детьми и маленьким ребенком", — сказал Жюли.
При этом защитник отметил положительную динамику в состоянии политика. По его словам, Гуцул "стала сильнее физически и ментально" по сравнению с их первой встречей и, несмотря на давление, на данный момент "держится".
Адвокат также резко раскритиковал процессуальную сторону дела.
"Обвиняемые и адвокаты защиты не имели возможности обсудить доказательства обвинения, зная, что они не могут предоставить свои собственные доказательства", - отметил адвокат, назвав это "огромной проблемой".
Отдельным нарушением Жюли считает изменение меры пресечения. По его словам, после решения первой судебной инстанции Гуцул была немедленно "помещена в предварительное заключение", хотя ранее соблюдала все условия домашнего ареста и не было никакого риска, что она "сбежит или помешает доказательствам".
Глава Гагаузии
была задержана по обвинению в причастности к незаконному финансированию политической партии. Защита настаивает на политическом характере преследования, связывая его с оппозиционной деятельностью Гуцул.