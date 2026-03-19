16:06 19.03.2026 (обновлено: 16:07 19.03.2026)
Суд в Молдавии огласит решение по делу Гуцул 28 мая
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Суд в Молдавии назначил на 28 мая оглашение вердикта по уголовному делу в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В апелляционной палате Кишинева в четверг продолжились слушания по делу Гуцул после того, как конституционный суд отклонил два ходатайства адвокатов, касающиеся проверки на конституционность ее обвинения. В заседании принимают участие международные адвокаты.
"Оглашение приговора назначено на 28 мая на 14.00 (15.00 мск - ред.)", — заявил судья Евгений Бешеля по завершении судебного заседания.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября 2025, 08:00
 
