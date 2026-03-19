Суд в Молдавии огласит решение по делу Гуцул 28 мая

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Суд в Молдавии назначил на 28 мая оглашение вердикта по уголовному делу в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оглашение приговора назначено на 28 мая на 14.00 (15.00 мск - ред.)", — заявил судья Евгений Бешеля по завершении судебного заседания.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
